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https://tr.sputniknews.com/20220815/haberturk-yazari-yilman-bence-tek-eksigimiz-kumar-turizmi-keske-olsaydi-cunku-kumar-zengin-isi-1059945672.html
Habertürk yazarı Yılman: Bence tek eksiğimiz kumar turizmi, keşke olsaydı çünkü kumar zengin işi
Habertürk yazarı Yılman: Bence tek eksiğimiz kumar turizmi, keşke olsaydı çünkü kumar zengin işi
Habertürk yazarı Sevilay Yılman, tatilini geçirdiği Karadağ'ın gelir kaynağının yüzde 70'inin turizmden karşılandığını belirterek, "Bence tek eksiğimiz kumar... 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T14:40+0300
2022-08-15T14:57+0300
kumar
ekonomi
karadağ
turizm
sevilay yılman
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Habertürk yazarı Sevilay Yılman, 'Türkiye kumar turizmi ile ne zaman buluşacak?' başlıklı yazısında Karadağ'daki kumar turizmine dikkat çekti.Karadağ'da 24 saat kumar oynatılan otellerin hizmet verdiğini kaydeden Yılman, yazısında şunlara yer verdi:"Bu minik ülke yılda ortalama 2 milyona yakın turist ağırlıyor. Yani nüfusunun neredeyse 2 katı. Mesela şu an iğne atsanız yere düşmüyor sahil beldelerinde. Sokaklar, dükkanlar, lokantalar vesaire insan dolup taşıyor. Bu yüzden de Karadağlı inanılmaz mutlu. Bir de pahalı satıyor malını. Ucuz değil yani. Ama turiste… Yerli halk farz-ı muhal 30 cc’lik suyu marketten 50 cente alıyor. Aynı su turiste ise 2 euro’ya satılıyor.Çok hevesle gittim. Çok da keyif aldım ama ne yalan söyleyeyim denizine sadece bir kere girebildim. Çünkü tat alamadım. Sadece ben değil yanımdaki arkadaşlarım da. Çünkü Bodrum ya da Kaş’ta denize girmeye alışmış bir kimse için Adriyatik pek keyif vermiyor. Hülasa…Sevdim Karadağ’ı ama ne olursa olsun Türkiye bambaşka bir memleket. Hem de her bakımdan. Mesela hizmet sektörümüz. Kıyas kabul etmez! Hep biliyordum ama Karadağ’a gidince bir kez daha anladım ki… Biz bu alanda açık ara öndeyiz diğer tüm ülkelerden. O nedenle gelen her yabancı turist ertesi yıl tekrar gelmeyi planlayarak ayrılıyor Türkiye’den.Bence tek eksiğimiz kumar turizmi. Keşke olsaydı. Turizm gelirlerimiz ikiye katlanırdı. Çünkü kumar zengin işi. Dolayısıyla zengin turistin gelmesi demektir bu. Bugün Avrupa’nın düşük ya da orta gelirlileri geliyorken Türkiye’ye… Kumar turizmi olsa, Montenegro’ya giden o ultra zenginleri de gelecek."
https://tr.sputniknews.com/20190314/fatih-altayli-sadece-yabancilara-hizmet-verecek-kumarhaneler-acilabilir-1038190543.html
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kumar, karadağ, turizm, sevilay yılman

Habertürk yazarı Yılman: Bence tek eksiğimiz kumar turizmi, keşke olsaydı çünkü kumar zengin işi

14:40 15.08.2022 (güncellendi: 14:57 15.08.2022)
© PixabayKumar
Kumar - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2022
© Pixabay
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Habertürk yazarı Sevilay Yılman, tatilini geçirdiği Karadağ'ın gelir kaynağının yüzde 70'inin turizmden karşılandığını belirterek, "Bence tek eksiğimiz kumar turizmi, keşke olsaydı çünkü kumar zengin işi. Dolayısıyla zengin turistin gelmesi demektir bu" ifadelerini kullandı.
Habertürk yazarı Sevilay Yılman, 'Türkiye kumar turizmi ile ne zaman buluşacak?' başlıklı yazısında Karadağ'daki kumar turizmine dikkat çekti.
Karadağ'da 24 saat kumar oynatılan otellerin hizmet verdiğini kaydeden Yılman, yazısında şunlara yer verdi:
"Bu minik ülke yılda ortalama 2 milyona yakın turist ağırlıyor. Yani nüfusunun neredeyse 2 katı. Mesela şu an iğne atsanız yere düşmüyor sahil beldelerinde. Sokaklar, dükkanlar, lokantalar vesaire insan dolup taşıyor. Bu yüzden de Karadağlı inanılmaz mutlu. Bir de pahalı satıyor malını. Ucuz değil yani. Ama turiste… Yerli halk farz-ı muhal 30 cc’lik suyu marketten 50 cente alıyor. Aynı su turiste ise 2 euro’ya satılıyor.
Çok hevesle gittim. Çok da keyif aldım ama ne yalan söyleyeyim denizine sadece bir kere girebildim. Çünkü tat alamadım. Sadece ben değil yanımdaki arkadaşlarım da. Çünkü Bodrum ya da Kaş’ta denize girmeye alışmış bir kimse için Adriyatik pek keyif vermiyor. Hülasa…
Sevdim Karadağ’ı ama ne olursa olsun Türkiye bambaşka bir memleket. Hem de her bakımdan. Mesela hizmet sektörümüz. Kıyas kabul etmez! Hep biliyordum ama Karadağ’a gidince bir kez daha anladım ki… Biz bu alanda açık ara öndeyiz diğer tüm ülkelerden. O nedenle gelen her yabancı turist ertesi yıl tekrar gelmeyi planlayarak ayrılıyor Türkiye’den.
Bence tek eksiğimiz kumar turizmi. Keşke olsaydı. Turizm gelirlerimiz ikiye katlanırdı. Çünkü kumar zengin işi. Dolayısıyla zengin turistin gelmesi demektir bu. Bugün Avrupa’nın düşük ya da orta gelirlileri geliyorken Türkiye’ye… Kumar turizmi olsa, Montenegro’ya giden o ultra zenginleri de gelecek."
kumar makinesi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2019
EKONOMİ
'Ciddi bir ekonomik krizin içinden geçiyoruz' diyen Fatih Altaylı'dan kumarhane önerisi
14 Mart 2019, 08:03
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