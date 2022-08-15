https://tr.sputniknews.com/20220815/ibbye-bagli-kurum-istanbulda-232-bin-aileye-konserve-et-dagitimina-basladi-1059928032.html
İBB'ye bağlı kurum İstanbul'da 232 bin aileye konserve et dağıtımına başladı
İBB'ye bağlı kurum İstanbul'da 232 bin aileye konserve et dağıtımına başladı
İstanbul Vakfı'na Kurban Bayramı'nda bağışlanan etlerin konservelenerek ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımına başlandı. 232 bin aileye konserve et dağıtılacak. 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T08:25+0300
2022-08-15T08:25+0300
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İstanbul Vakfı'nın düzenlediği kurban bağışı kapsamında toplanan 43 milyon 506 bin liralık bağış, ihtiyaç sahibi 232 bin ailenin sofrasına ulaştırılmak üzere yola çıktı.Vakıf, konuya ilişkin açıklamasında "Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Kurban Bağışı Kampanyamızda, 12 bin 84 bağışçıdan gelen 43,5 milyon lirayı aşan bağış sayesinde 1728 kurbanlığın kesimi gerçekleştirildi. Elde ettiğimiz konserveler hanelere ulaştırmaya başlayacak." dedi.Kurbanlıklar; konserve et, kemik suyu, kelle paça çorbası haline getirilip kutulanarak Zeytinburnu'ndaki ek hizmet binasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı etkinlik ile araçlara yüklendi.
https://tr.sputniknews.com/20220812/imamoglu-15-milyonu-asan-haneye-dokunan-yardimlasma-aglarini-olusturduk-1059871515.html
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İBB'ye bağlı kurum İstanbul'da 232 bin aileye konserve et dağıtımına başladı
08:25 15.08.2022 (güncellendi: 08:26 15.08.2022) Abone ol
İstanbul Vakfı'na Kurban Bayramı'nda bağışlanan etlerin konservelenerek ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımına başlandı. 232 bin aileye konserve et dağıtılacak.
İstanbul Vakfı'nın düzenlediği kurban bağışı kapsamında toplanan 43 milyon 506 bin liralık bağış, ihtiyaç sahibi 232 bin ailenin sofrasına ulaştırılmak üzere yola çıktı.
Vakıf, konuya ilişkin açıklamasında "Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Kurban Bağışı Kampanyamızda, 12 bin 84 bağışçıdan gelen 43,5 milyon lirayı aşan bağış sayesinde 1728 kurbanlığın kesimi gerçekleştirildi. Elde ettiğimiz konserveler hanelere ulaştırmaya başlayacak." dedi.
Kurbanlıklar; konserve et, kemik suyu, kelle paça çorbası haline getirilip kutulanarak Zeytinburnu'ndaki ek hizmet binasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı etkinlik ile araçlara yüklendi.