https://tr.sputniknews.com/20220815/ikea-rusyada-cevrimici-urun-satislarini-sonlandirdi-1059963172.html
IKEA, Rusya'da çevrimiçi ürün satışlarını sonlandırdı
IKEA, Rusya'da çevrimiçi ürün satışlarını sonlandırdı
İsveçli mobilya devi IKEA, Rusya'daki çevrimiçi ürün satışlarını sonlandırdığını duyurdu. 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T22:30+0300
2022-08-15T22:30+0300
2022-08-15T22:30+0300
ukrayna krizi
ikea
rusya
satış
çevrimiçi
durdurma
durdurma kararı
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IKEA'nın resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada, “IKEA ürünlerinin müşterilerimize, ayrıca kurumsal müşterilerimize yönelik çevirimiçi satışını tamamladık. Sitede sepet, alışveriş listesi ve kişisel hesap erişilmez durumda” ifadelerine yer verildi.IKEA mağazalarının kapalı kalacağı ve yalnızca tamamlanan siparişlerin teslim edilmesi, ürünlerin iadesi ve değişimi için faaliyet göstereceği belirtilen açıklamada, “Çevrimiçi satışlar tamamlanmadan önce verilen tüm siparişler, verildiği zaman mutabık kalınan zaman diliminde ağustos ve eylül aylarında işlem görecek, yerinde veya adrese teslim edilecek. 5 Temmuz 2022 tarihinden sonra satın alınan ürünler, satın alma tarihinden itibaren 14 gün içinde iade edilebilir” denildi.Dünyanın en büyük mobilya markası IKEA, mart ayının başlarında Ukrayna'daki askeri harekatı gerekçe göstererek Rusya'dan çekilme kararı almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220815/sanghaydaki-ikea-magazasinda-zorla-karantinaya-alinan-musteriler-kacti-1059941563.html
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ikea, rusya, satış, çevrimiçi, durdurma, durdurma kararı
IKEA, Rusya'da çevrimiçi ürün satışlarını sonlandırdı
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İsveçli mobilya devi IKEA, Rusya'daki çevrimiçi ürün satışlarını sonlandırdığını duyurdu.
IKEA'nın resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada, “IKEA ürünlerinin müşterilerimize, ayrıca kurumsal müşterilerimize yönelik çevirimiçi satışını tamamladık. Sitede sepet, alışveriş listesi ve kişisel hesap erişilmez durumda” ifadelerine yer verildi.
IKEA mağazalarının kapalı kalacağı ve yalnızca tamamlanan siparişlerin teslim edilmesi, ürünlerin iadesi ve değişimi için faaliyet göstereceği belirtilen açıklamada, “Çevrimiçi satışlar tamamlanmadan önce verilen tüm siparişler, verildiği zaman mutabık kalınan zaman diliminde ağustos ve eylül aylarında işlem görecek, yerinde veya adrese teslim edilecek. 5 Temmuz 2022 tarihinden sonra satın alınan ürünler, satın alma tarihinden itibaren 14 gün içinde iade edilebilir” denildi.
Dünyanın en büyük mobilya markası IKEA, mart ayının başlarında Ukrayna'daki askeri harekatı gerekçe göstererek Rusya'dan çekilme kararı almıştı.