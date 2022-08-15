https://tr.sputniknews.com/20220815/ikea-rusyada-cevrimici-urun-satislarini-sonlandirdi-1059963172.html

IKEA, Rusya'da çevrimiçi ürün satışlarını sonlandırdı

IKEA, Rusya'da çevrimiçi ürün satışlarını sonlandırdı

İsveçli mobilya devi IKEA, Rusya'daki çevrimiçi ürün satışlarını sonlandırdığını duyurdu. 15.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-15T22:30+0300

2022-08-15T22:30+0300

2022-08-15T22:30+0300

ukrayna krizi

ikea

rusya

satış

çevrimiçi

durdurma

durdurma kararı

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IKEA'nın resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada, “IKEA ürünlerinin müşterilerimize, ayrıca kurumsal müşterilerimize yönelik çevirimiçi satışını tamamladık. Sitede sepet, alışveriş listesi ve kişisel hesap erişilmez durumda” ifadelerine yer verildi.IKEA mağazalarının kapalı kalacağı ve yalnızca tamamlanan siparişlerin teslim edilmesi, ürünlerin iadesi ve değişimi için faaliyet göstereceği belirtilen açıklamada, “Çevrimiçi satışlar tamamlanmadan önce verilen tüm siparişler, verildiği zaman mutabık kalınan zaman diliminde ağustos ve eylül aylarında işlem görecek, yerinde veya adrese teslim edilecek. 5 Temmuz 2022 tarihinden sonra satın alınan ürünler, satın alma tarihinden itibaren 14 gün içinde iade edilebilir” denildi.Dünyanın en büyük mobilya markası IKEA, mart ayının başlarında Ukrayna'daki askeri harekatı gerekçe göstererek Rusya'dan çekilme kararı almıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220815/sanghaydaki-ikea-magazasinda-zorla-karantinaya-alinan-musteriler-kacti-1059941563.html

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ikea, rusya, satış, çevrimiçi, durdurma, durdurma kararı