https://tr.sputniknews.com/20220815/imamoglu-istanbulun-genelinde-50-kilo-ile-100-kilogram-agirliginda-bir-yagis-yasadik-1059934421.html
İmamoğlu AKOM'da: 'İstanbul’un genelinde 50 kilo ile 100 kilogram ağırlığında bir yağış yaşadık'
İmamoğlu AKOM'da: 'İstanbul’un genelinde 50 kilo ile 100 kilogram ağırlığında bir yağış yaşadık'
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışın saat 15-16'dan sonra etkisini kaybedeceğini... 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T12:04+0300
2022-08-15T12:04+0300
2022-08-15T12:15+0300
türkiye
ekrem imamoğlu
yağış
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKOM'da yaşanan şiddetli yağışa ilişkin konuştu. İstanbul'un ilçelerindeki son durumu aktardı. İİmamoğlu, "Bakan verilen bilgiye göre yağışın öğleden sonra saat 2'ye 3'e kadar devam edeceği yönünde" diyerek vatandaşları, özel araçlarıyla yola çıkmamaları konusunda uyardı.
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ekrem imamoğlu, yağış
İmamoğlu AKOM'da: 'İstanbul’un genelinde 50 kilo ile 100 kilogram ağırlığında bir yağış yaşadık'
12:04 15.08.2022 (güncellendi: 12:15 15.08.2022) Abone ol
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışın saat 15-16'dan sonra etkisini kaybedeceğini belirterek, "İstanbul’un genelinde 50 kilo ile 100 kilogram ağırlığında bir yağış yaşadık. İstanbul’un Güneybatısı’ndan Esenyurt hattına giriş yapan bir yağış aksı söz konusu" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKOM'da yaşanan şiddetli yağışa ilişkin konuştu. İstanbul'un ilçelerindeki son durumu aktardı. İ
İmamoğlu, "Bakan verilen bilgiye göre yağışın öğleden sonra saat 2'ye 3'e kadar devam edeceği yönünde" diyerek vatandaşları, özel araçlarıyla yola çıkmamaları konusunda uyardı.