İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKOM'da yaşanan şiddetli yağışa ilişkin konuştu. İstanbul'un ilçelerindeki son durumu aktardı. İİmamoğlu, "Bakan verilen bilgiye göre yağışın öğleden sonra saat 2'ye 3'e kadar devam edeceği yönünde" diyerek vatandaşları, özel araçlarıyla yola çıkmamaları konusunda uyardı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışın saat 15-16'dan sonra etkisini kaybedeceğini... 15.08.2022, Sputnik Türkiye

İmamoğlu AKOM'da: 'İstanbul’un genelinde 50 kilo ile 100 kilogram ağırlığında bir yağış yaşadık'

İmamoğlu AKOM'da: 'İstanbul’un genelinde 50 kilo ile 100 kilogram ağırlığında bir yağış yaşadık'

İmamoğlu AKOM'da: 'İstanbul’un genelinde 50 kilo ile 100 kilogram ağırlığında bir yağış yaşadık'

© İBB İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu © İBB

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışın saat 15-16'dan sonra etkisini kaybedeceğini belirterek, "İstanbul’un genelinde 50 kilo ile 100 kilogram ağırlığında bir yağış yaşadık. İstanbul’un Güneybatısı’ndan Esenyurt hattına giriş yapan bir yağış aksı söz konusu" dedi.