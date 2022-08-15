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https://tr.sputniknews.com/20220815/ingiliz-kesif-ucagi-rusya-hava-sahasini-ihlal-etti-1059960493.html
İngiliz keşif uçağı, Rusya hava sahasını ihlal etti
İngiliz keşif uçağı, Rusya hava sahasını ihlal etti
Rusya Savunma Bakanlığı, İngiltere’ye ait bir keşif uçağının Rusya hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu. 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T21:31+0300
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dünya
ingiltere
keşif uçağı
rusya
hava sahası
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Alarm üzerine havalandırılan Rus MiG-31 jetlerinin İngiliz keşif uçağını ülkenin hava sahasından çıkmaya zorladığı belirtildi.Olayın Barents Denizi’nde meydana geldiği ifade edilirken, hedefin İngiltere Hava Kuvvetleri’ne ait RC-135 elektronik keşif ve elektronik harp uçağı olarak saptandığı kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220225/rusya-ingiliz-ucaklarinin-rus-hava-sahasina-girmesini-yasakladi-1054226304.html
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ingiltere, keşif uçağı, rusya, hava sahası

İngiliz keşif uçağı, Rusya hava sahasını ihlal etti

21:31 15.08.2022 (güncellendi: 21:50 15.08.2022)
© Sputnik / Pavel Lvov / Fotoğraf bankasına girMiG-31 fighter jet
MiG-31 fighter jet - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2022
© Sputnik / Pavel Lvov
/
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Rusya Savunma Bakanlığı, İngiltere’ye ait bir keşif uçağının Rusya hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu.
Alarm üzerine havalandırılan Rus MiG-31 jetlerinin İngiliz keşif uçağını ülkenin hava sahasından çıkmaya zorladığı belirtildi.
Olayın Barents Denizi’nde meydana geldiği ifade edilirken, hedefin İngiltere Hava Kuvvetleri’ne ait RC-135 elektronik keşif ve elektronik harp uçağı olarak saptandığı kaydedildi.
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