https://tr.sputniknews.com/20220815/ingiliz-kesif-ucagi-rusya-hava-sahasini-ihlal-etti-1059960493.html
İngiliz keşif uçağı, Rusya hava sahasını ihlal etti
İngiliz keşif uçağı, Rusya hava sahasını ihlal etti
Rusya Savunma Bakanlığı, İngiltere’ye ait bir keşif uçağının Rusya hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu. 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T21:31+0300
2022-08-15T21:31+0300
2022-08-15T21:50+0300
dünya
ingiltere
keşif uçağı
rusya
hava sahası
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Alarm üzerine havalandırılan Rus MiG-31 jetlerinin İngiliz keşif uçağını ülkenin hava sahasından çıkmaya zorladığı belirtildi.Olayın Barents Denizi’nde meydana geldiği ifade edilirken, hedefin İngiltere Hava Kuvvetleri’ne ait RC-135 elektronik keşif ve elektronik harp uçağı olarak saptandığı kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220225/rusya-ingiliz-ucaklarinin-rus-hava-sahasina-girmesini-yasakladi-1054226304.html
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ingiltere, keşif uçağı, rusya, hava sahası
İngiliz keşif uçağı, Rusya hava sahasını ihlal etti
21:31 15.08.2022 (güncellendi: 21:50 15.08.2022) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, İngiltere’ye ait bir keşif uçağının Rusya hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu.
Alarm üzerine havalandırılan Rus MiG-31 jetlerinin İngiliz keşif uçağını ülkenin hava sahasından çıkmaya zorladığı belirtildi.
Olayın Barents Denizi’nde meydana geldiği ifade edilirken, hedefin İngiltere Hava Kuvvetleri’ne ait RC-135 elektronik keşif ve elektronik harp uçağı olarak saptandığı kaydedildi.