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İnşaat işçileri arasında 'duş sırası' kavgası: 1'i çocuk işçi, 6 yaralı
İnşaat işçileri arasında 'duş sırası' kavgası: 1'i çocuk işçi, 6 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, inşaat işçileri arasında duş sırası nedeniyle çıkan mala, muşta, bıçak ve sopalı kavgada 1'i çocuk işçi 6 kişi yaralandı. Hastanede... 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T00:44+0300
2022-08-15T00:44+0300
2022-08-15T00:44+0300
türkiye
bursa
duş
sıra
kavga
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Mesudiye Mahallesi’nde meydana gelen olayda Yıldırım Caddesi’nde yapımı devam eden bir fabrika inşaatında çalışan 11 işçi arasında duş sırası nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma inşaat malası, muşta, bıçak ve sopalı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada 13 yaşındaki çocuk işçi Yunus B. ile Yusuf Baran, İbrahim Baran, İbrahim Sağlam, Vural Sağlam ve Volkan Can yaralandı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.Çevik kuvvet ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesinde güvenlik önlemi alınırken, yaralılardan Yusuf Baran’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kavgaya karıştığı tespit edilen İsmail B., Hüseyin S., Latif C., Ümit S. ve Ünal S. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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İnşaat işçileri arasında 'duş sırası' kavgası: 1'i çocuk işçi, 6 yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, inşaat işçileri arasında duş sırası nedeniyle çıkan mala, muşta, bıçak ve sopalı kavgada 1'i çocuk işçi 6 kişi yaralandı. Hastanede çevik kuvvet polisleri güvenlik önlemi alırken, 5 kişi gözaltına alındı.
Mesudiye Mahallesi’nde meydana gelen olayda Yıldırım Caddesi’nde yapımı devam eden bir fabrika inşaatında çalışan 11 işçi arasında duş sırası nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma inşaat malası, muşta, bıçak ve sopalı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada 13 yaşındaki çocuk işçi Yunus B. ile Yusuf Baran, İbrahim Baran, İbrahim Sağlam, Vural Sağlam ve Volkan Can yaralandı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Çevik kuvvet ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesinde güvenlik önlemi alınırken, yaralılardan Yusuf Baran’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kavgaya karıştığı tespit edilen İsmail B., Hüseyin S., Latif C., Ümit S. ve Ünal S. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.