Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220815/insaatta-dus-sirasi-kavgasi-1i-agir-6-yarali-1059927388.html
İnşaatta duş sırası kavgası: 1'i ağır 6 yaralı
İnşaatta duş sırası kavgası: 1'i ağır 6 yaralı
Bursa İnegöl'de fabrika inşaatında çalışan işçiler arasında duş sırası nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Mala, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada... 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T07:56+0300
2022-08-15T07:56+0300
türkiye
bursa
kavga
yaralama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0f/1059927242_0:0:1888:1063_1920x0_80_0_0_6c23e61469a41e0039ac7f1885096795.jpg
Bursa'da gerçekleşen olay, Mesudiye Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde çalışması süren inşaatta konaklayan 11 işçi arasında duş sırası tartışması çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. İnşaat malası, muşta, bıçak ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.Olay yerine çok sayıda polis ve 112 ekibi sevk edildi.Kavgada yaralanan Yusuf B. (21), Yunus B. (13) ve İbrahim B. (29) İnegöl Devlet Hastanesine, İbrahim S.(25), Vural S.(28) ve Volkan C.(22) Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.Yaralılardan Yusuf B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Kavgaya karışan İsmail B. (22), Hüseyin S.(23), Latif C.(20), Ümit S.(24) ve Ünal S.(22) gözaltına alındı.Çevik kuvvet ekipleri ise olması muhtemel bir gerginliğin önüne geçmek için İnegöl Devlet Hastanesinde güvenlik aldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220721/marmarayda-kavga-cikti-yolculardan-biri-digerini-kundeye-getirdi-1058973363.html
türkiye
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0f/1059927242_74:0:1674:1200_1920x0_80_0_0_b811c6b10a3362a1155325e4ba1023e1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bursa, kavga, yaralama

İnşaatta duş sırası kavgası: 1'i ağır 6 yaralı

07:56 15.08.2022
© İHAİnşaatta duş sırası kavgası: 1'i ağır 6 yaralı
İnşaatta duş sırası kavgası: 1'i ağır 6 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2022
© İHA
Abone olTelegram
Bursa İnegöl'de fabrika inşaatında çalışan işçiler arasında duş sırası nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Mala, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1'i ağır 6 işçi yaralandı.
Bursa'da gerçekleşen olay, Mesudiye Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde çalışması süren inşaatta konaklayan 11 işçi arasında duş sırası tartışması çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. İnşaat malası, muşta, bıçak ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda polis ve 112 ekibi sevk edildi.
Kavgada yaralanan Yusuf B. (21), Yunus B. (13) ve İbrahim B. (29) İnegöl Devlet Hastanesine, İbrahim S.(25), Vural S.(28) ve Volkan C.(22) Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.
Yaralılardan Yusuf B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kavgaya karışan İsmail B. (22), Hüseyin S.(23), Latif C.(20), Ümit S.(24) ve Ünal S.(22) gözaltına alındı.
Çevik kuvvet ekipleri ise olması muhtemel bir gerginliğin önüne geçmek için İnegöl Devlet Hastanesinde güvenlik aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Marmaray'da kavga çıktı: Yolculardan biri diğerini kündeye getirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2022
TÜRKİYE
Marmaray'da kavga çıktı: Yolculardan biri diğerini kündeye getirdi
21 Temmuz, 14:22
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала