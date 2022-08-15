https://tr.sputniknews.com/20220815/insaatta-dus-sirasi-kavgasi-1i-agir-6-yarali-1059927388.html
İnşaatta duş sırası kavgası: 1'i ağır 6 yaralı
İnşaatta duş sırası kavgası: 1'i ağır 6 yaralı
Bursa İnegöl'de fabrika inşaatında çalışan işçiler arasında duş sırası nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Mala, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada... 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T07:56+0300
2022-08-15T07:56+0300
2022-08-15T07:56+0300
türkiye
bursa
kavga
yaralama
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Bursa'da gerçekleşen olay, Mesudiye Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde çalışması süren inşaatta konaklayan 11 işçi arasında duş sırası tartışması çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. İnşaat malası, muşta, bıçak ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.Olay yerine çok sayıda polis ve 112 ekibi sevk edildi.Kavgada yaralanan Yusuf B. (21), Yunus B. (13) ve İbrahim B. (29) İnegöl Devlet Hastanesine, İbrahim S.(25), Vural S.(28) ve Volkan C.(22) Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.Yaralılardan Yusuf B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Kavgaya karışan İsmail B. (22), Hüseyin S.(23), Latif C.(20), Ümit S.(24) ve Ünal S.(22) gözaltına alındı.Çevik kuvvet ekipleri ise olması muhtemel bir gerginliğin önüne geçmek için İnegöl Devlet Hastanesinde güvenlik aldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220721/marmarayda-kavga-cikti-yolculardan-biri-digerini-kundeye-getirdi-1058973363.html
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bursa, kavga, yaralama
İnşaatta duş sırası kavgası: 1'i ağır 6 yaralı
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Bursa İnegöl'de fabrika inşaatında çalışan işçiler arasında duş sırası nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Mala, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1'i ağır 6 işçi yaralandı.
Bursa'da gerçekleşen olay, Mesudiye Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde çalışması süren inşaatta konaklayan 11 işçi arasında duş sırası tartışması çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. İnşaat malası, muşta, bıçak ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda polis ve 112 ekibi sevk edildi.
Kavgada yaralanan Yusuf B. (21), Yunus B. (13) ve İbrahim B. (29) İnegöl Devlet Hastanesine, İbrahim S.(25), Vural S.(28) ve Volkan C.(22) Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.
Yaralılardan Yusuf B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kavgaya karışan İsmail B. (22), Hüseyin S.(23), Latif C.(20), Ümit S.(24) ve Ünal S.(22) gözaltına alındı.
Çevik kuvvet ekipleri ise olması muhtemel bir gerginliğin önüne geçmek için İnegöl Devlet Hastanesinde güvenlik aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.