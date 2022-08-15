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https://tr.sputniknews.com/20220815/irkci-siyasetci-paludan-kuran-i-kerim-yakmaya-devam-ediyor-isvec-hazinesinden-43-milyon-kron-cikti-1059948483.html
Irkçı siyasetçi Paludan Kur'an-ı Kerim yakmaya devam ediyor: İsveç hazinesinden 43 milyon kron çıktı
Irkçı siyasetçi Paludan Kur'an-ı Kerim yakmaya devam ediyor: İsveç hazinesinden 43 milyon kron çıktı
Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın, İsveç genelinde Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonları, devlete 43 milyon krona yani 4 milyon... 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T15:40+0300
2022-08-15T15:40+0300
dünya
isveç
danimarka
rasmus paludan
kuran-ı kerim
provokasyon
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Devlet radyosu SR'nin haberinde, aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın son 7 aydaki Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonları nedeniyle İsveç hazinesinden ekstra 43 milyon kron para çıktığı kaydedildi. Haberde, Paludan'ın provokasyonunda çıkan olaylar ve ekstra polis görevlendirilmesi nedeniyle maliyetin yüksek olduğu ve birçok polisin rutin görevlerinin de aksadığı belirtildi.Öte yandan, İsveç vatandaşlığı da bulunan, partisinin 11 Eylül'de İsveç'te yapılacak genel seçimlere de katılmaya hazırlanan Paludan, son 10 gündür, seçim çalışması adıyla İsveç'in değişik bölgelerinde Kur'an-ı Kerim yakmaya devam ediyor. Özellikle Türk ve Müslüman mahalleleri seçen Paludan, cami önlerinde sıkı polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakıp İslam Peygamberi Hz Muhammed'e hakaretler ediyor.2017'den beri Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarına devam ediyorDanimarka ve İsveç vatandaşlığı bulunan Paludan, Danimarka'nın çeşitli şehirlerinde 2017'den bu yana Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarında bulunuyor. 2021'de ramazan boyunca Müslümanların yoğun yaşadığı mahalleler ve camilerin yakınlarında polis korumasında provokasyonlarına devam eden Paludan, Paskalya tatili boyunca İsveç'in başkenti Stockholm ile Malmö, Norköpin ve Jönköping kentlerinde de söz konusu provokasyonlarını sürdürmüştü.Paludan'ın durdurulmasını isteyen göstericiler de yollarda lastikleri ateşe vermiş, çıkan olaylarda 104 polis ve 14 gösterici yaralanmış, 20 polis aracı yakılmıştı. Paludan'ın partisi, 11 Eylül'de İsveç'te yapılacak genel seçimlere de katılacak.
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isveç, danimarka, rasmus paludan, kuran-ı kerim, provokasyon

Irkçı siyasetçi Paludan Kur'an-ı Kerim yakmaya devam ediyor: İsveç hazinesinden 43 milyon kron çıktı

15:40 15.08.2022
© AARasmus Paludan
Rasmus Paludan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2022
© AA
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Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın, İsveç genelinde Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonları, devlete 43 milyon krona yani 4 milyon 181 bin dolara mal oldu.
Devlet radyosu SR'nin haberinde, aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın son 7 aydaki Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonları nedeniyle İsveç hazinesinden ekstra 43 milyon kron para çıktığı kaydedildi. Haberde, Paludan'ın provokasyonunda çıkan olaylar ve ekstra polis görevlendirilmesi nedeniyle maliyetin yüksek olduğu ve birçok polisin rutin görevlerinin de aksadığı belirtildi.
Öte yandan, İsveç vatandaşlığı da bulunan, partisinin 11 Eylül'de İsveç'te yapılacak genel seçimlere de katılmaya hazırlanan Paludan, son 10 gündür, seçim çalışması adıyla İsveç'in değişik bölgelerinde Kur'an-ı Kerim yakmaya devam ediyor. Özellikle Türk ve Müslüman mahalleleri seçen Paludan, cami önlerinde sıkı polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakıp İslam Peygamberi Hz Muhammed'e hakaretler ediyor.

2017'den beri Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarına devam ediyor

Danimarka ve İsveç vatandaşlığı bulunan Paludan, Danimarka'nın çeşitli şehirlerinde 2017'den bu yana Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarında bulunuyor. 2021'de ramazan boyunca Müslümanların yoğun yaşadığı mahalleler ve camilerin yakınlarında polis korumasında provokasyonlarına devam eden Paludan, Paskalya tatili boyunca İsveç'in başkenti Stockholm ile Malmö, Norköpin ve Jönköping kentlerinde de söz konusu provokasyonlarını sürdürmüştü.
Paludan'ın durdurulmasını isteyen göstericiler de yollarda lastikleri ateşe vermiş, çıkan olaylarda 104 polis ve 14 gösterici yaralanmış, 20 polis aracı yakılmıştı. Paludan'ın partisi, 11 Eylül'de İsveç'te yapılacak genel seçimlere de katılacak.
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