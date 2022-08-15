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https://tr.sputniknews.com/20220815/iskocya-kadinlara-ucretsiz-ped-saglayan-ilk-ulke-oldu-1059934986.html
İskoçya kadınlara ücretsiz ped sağlayan ilk ülke oldu
İskoçya kadınlara ücretsiz ped sağlayan ilk ülke oldu
İskoçya, yeni onaylanan yasaya göre regl dönemlerinde ihtiyaç duyulan ped gibi hijyenik kadın ürünlerini ücretsiz sağlayan ilk ülke oldu. 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T12:26+0300
2022-08-15T12:30+0300
dünya
iskoçya
regl
ped
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İskoç Parlamentosu tarafından dün onaylanan Kadın Hijyen Ürünleri Yasası'na göre, ihtiyacı olan herkese bu ürünlerin sağlanması, yetkililer için yasal bir zorunluluk haline getirildi. 2018'de ülke çapında kampanya başlatarak yasanın temellerini atan İskoç İşçi Partisi'nin sağlık sözcüsü Monica Lennon, bu yasanın regl olan herkesin yaşamı için büyük farklılık olacağını belirtti. Lennon, birkaç yıl önce parlamentoda açık açık tartışılamayan menstrual döngü konusunun ana bir akım olduğunu, İskoç Parlamentosu üyelerinin bunun bir parçası olmaktan memnuniyet duyduğunu; kullanılan ürünlerin ve sürdürülebilirliğin yanı sıra bu yasanın, menapoz ve endometriozisi de kapsadığını söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20200225/iskocya-tum-kadinlara-ucretsiz-ped-saglayacak-1041475809.html
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iskoçya, regl, ped

İskoçya kadınlara ücretsiz ped sağlayan ilk ülke oldu

12:26 15.08.2022 (güncellendi: 12:30 15.08.2022)
© AFP 2022 / ANDY BUCHANANİskoçya- Ped
İskoçya- Ped - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2022
© AFP 2022 / ANDY BUCHANAN
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İskoçya, yeni onaylanan yasaya göre regl dönemlerinde ihtiyaç duyulan ped gibi hijyenik kadın ürünlerini ücretsiz sağlayan ilk ülke oldu.
İskoç Parlamentosu tarafından dün onaylanan Kadın Hijyen Ürünleri Yasası'na göre, ihtiyacı olan herkese bu ürünlerin sağlanması, yetkililer için yasal bir zorunluluk haline getirildi.
2018'de ülke çapında kampanya başlatarak yasanın temellerini atan İskoç İşçi Partisi'nin sağlık sözcüsü Monica Lennon, bu yasanın regl olan herkesin yaşamı için büyük farklılık olacağını belirtti.
Lennon, birkaç yıl önce parlamentoda açık açık tartışılamayan menstrual döngü konusunun ana bir akım olduğunu, İskoç Parlamentosu üyelerinin bunun bir parçası olmaktan memnuniyet duyduğunu; kullanılan ürünlerin ve sürdürülebilirliğin yanı sıra bu yasanın, menapoz ve endometriozisi de kapsadığını söyledi.
ped - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2020
DÜNYA
İskoçya tüm kadınlara ücretsiz ped sağlayacak
25 Şubat 2020, 18:47
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