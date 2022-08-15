https://tr.sputniknews.com/20220815/iskocya-kadinlara-ucretsiz-ped-saglayan-ilk-ulke-oldu-1059934986.html

İskoçya kadınlara ücretsiz ped sağlayan ilk ülke oldu

İskoçya kadınlara ücretsiz ped sağlayan ilk ülke oldu

İskoçya, yeni onaylanan yasaya göre regl dönemlerinde ihtiyaç duyulan ped gibi hijyenik kadın ürünlerini ücretsiz sağlayan ilk ülke oldu. 15.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-15T12:26+0300

2022-08-15T12:26+0300

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dünya

iskoçya

regl

ped

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İskoç Parlamentosu tarafından dün onaylanan Kadın Hijyen Ürünleri Yasası'na göre, ihtiyacı olan herkese bu ürünlerin sağlanması, yetkililer için yasal bir zorunluluk haline getirildi. 2018'de ülke çapında kampanya başlatarak yasanın temellerini atan İskoç İşçi Partisi'nin sağlık sözcüsü Monica Lennon, bu yasanın regl olan herkesin yaşamı için büyük farklılık olacağını belirtti. Lennon, birkaç yıl önce parlamentoda açık açık tartışılamayan menstrual döngü konusunun ana bir akım olduğunu, İskoç Parlamentosu üyelerinin bunun bir parçası olmaktan memnuniyet duyduğunu; kullanılan ürünlerin ve sürdürülebilirliğin yanı sıra bu yasanın, menapoz ve endometriozisi de kapsadığını söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20200225/iskocya-tum-kadinlara-ucretsiz-ped-saglayacak-1041475809.html

iskoçya

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iskoçya, regl, ped