https://tr.sputniknews.com/20220815/istanbulda-232-bin-aileye-konserve-et-dagitimi-basladi-1059924693.html
İstanbul'da 232 bin aileye konserve et dağıtımı başladı
İstanbul'da 232 bin aileye konserve et dağıtımı başladı
İstanbul Vakfı'na Kurban Bayramı'nda bağışlanan etlerin konservelenerek ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımına başlandı. 232 bin aileye konserve et dağıtılacak. 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T02:48+0300
2022-08-15T02:48+0300
2022-08-15T02:48+0300
türkiye
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
türkiye
istanbul
konserve
et
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0f/1059924549_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_10401f104cf8ab844917772c2202cfa9.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Vakfı'nın düzenlediği kurban bağışı kapsamında toplanan 43 milyon 506 bin liralık bağış, ihtiyaç sahibi 232 bin ailenin sofrasına ulaştırılmak üzere yola çıktı.Kurbanlıklar; konserve et, kemik suyu, kelle paça çorbası haline getirilip kutulanarak Zeytinburnu'ndaki ek hizmet binasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı etkinlik ile araçlara yüklendi.
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0f/1059924549_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_f39ee65e542fbc641ccfb12e97b3e205.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), türkiye, istanbul, konserve, et
İstanbul'da 232 bin aileye konserve et dağıtımı başladı
Abone ol
İstanbul Vakfı'na Kurban Bayramı'nda bağışlanan etlerin konservelenerek ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımına başlandı. 232 bin aileye konserve et dağıtılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Vakfı'nın düzenlediği kurban bağışı kapsamında toplanan 43 milyon 506 bin liralık bağış, ihtiyaç sahibi 232 bin ailenin sofrasına ulaştırılmak üzere yola çıktı.
Kurbanlıklar; konserve et, kemik suyu, kelle paça çorbası haline getirilip kutulanarak Zeytinburnu'ndaki ek hizmet binasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı etkinlik ile araçlara yüklendi.