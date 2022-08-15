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https://tr.sputniknews.com/20220815/italyanin-en-buyuk-golu-garda-kuruyor-1059950071.html
İtalya'nın en büyük gölü Garda kuruyor
İtalya'nın en büyük gölü Garda kuruyor
İtalya'nın en büyük gölü olan Garda Gölü’ndeki su seviyesi Avrupa'daki aşırı kuraklığın ortasında tarihin en düşük seviyesine indi. 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T16:25+0300
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dünya
italya
göl
kuraklık
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Gölde bulunan Sirmione Yarımadası'nı çevreleyen kayalar, suyun azalmasıyla ortaya çıktı. Turist Beatrice Masi, geçtiğimiz yıl gölü ziyaret ettiğini ve bu sene tekrar geldiğini belirterek, “Manzaranın çok değiştiğini gördük. Buraya geldiğimizde şok olduk çünkü su seviyesi çok azalmış” dedi. Kuzey İtalya’da bu yıl kar yağışı yüzde 70 oranında azaldı. İspanya, Almanya, Portekiz, Fransa, Hollanda ve İngiltere de dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesi bu yaz su kullanımını kısıtlamayı teşvik ediyor.
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italya, göl, kuraklık

İtalya'nın en büyük gölü Garda kuruyor

16:25 15.08.2022 (güncellendi: 16:26 15.08.2022)
© İHAGarda Gölü
Garda Gölü - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2022
© İHA
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İtalya'nın en büyük gölü olan Garda Gölü’ndeki su seviyesi Avrupa'daki aşırı kuraklığın ortasında tarihin en düşük seviyesine indi.
Gölde bulunan Sirmione Yarımadası'nı çevreleyen kayalar, suyun azalmasıyla ortaya çıktı.
Turist Beatrice Masi, geçtiğimiz yıl gölü ziyaret ettiğini ve bu sene tekrar geldiğini belirterek, “Manzaranın çok değiştiğini gördük. Buraya geldiğimizde şok olduk çünkü su seviyesi çok azalmış” dedi. Kuzey İtalya’da bu yıl kar yağışı yüzde 70 oranında azaldı.
İspanya, Almanya, Portekiz, Fransa, Hollanda ve İngiltere de dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesi bu yaz su kullanımını kısıtlamayı teşvik ediyor.
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