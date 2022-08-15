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Japonya, 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenleri andı
Japonya, 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenleri andı
Japonya’da 2. Dünya Savaşı’nda hayatını kaybedenler anısına düzenlenen törene katılan Japonya Başbakanı Fumio Kişida, “Savaşın dehşetini bir daha asla... 15.08.2022, Sputnik Türkiye
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japonya, fumio kişida, 2. dünya savaşı, anma töreni, фото

Japonya, 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenleri andı

14:41 15.08.2022
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Japonya’da 2. Dünya Savaşı’nda hayatını kaybedenler anısına düzenlenen törene katılan Japonya Başbakanı Fumio Kişida, “Savaşın dehşetini bir daha asla tekrarlamayacağız. Bu karara bağlı kalmaya devam edeceğiz” dedi.
© EPA / Yuichi YamazakiJaponya Başbakanı Fumio Kişida, başkent Tokyo’daki Nippon Budokan Stadyumu’nda 2. Dünya Savaşı’nda hayatını kaybedenler anısına düzenlenen törene katıldı.
Japonya Başbakanı Fumio Kişida, başkent Tokyo’daki Nippon Budokan Stadyumu’nda 2. Dünya Savaşı’nda hayatını kaybedenler anısına düzenlenen törene katıldı. - Sputnik Türkiye
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© EPA / Yuichi Yamazaki
Japonya Başbakanı Fumio Kişida, başkent Tokyo’daki Nippon Budokan Stadyumu’nda 2. Dünya Savaşı’nda hayatını kaybedenler anısına düzenlenen törene katıldı.
© EPA / Yuichi YamazakiBaşbakan Kişida, Japonya İmparatoru Naruhito’nun da katıldığı törende yaptığı konuşmasında, "Savaşın dehşetini bir daha asla tekrarlamayacağız. Bu karara bağlı kalmaya devam edeceğiz. Çatışmaların hala azalmadığı bir dünyada, Japonya barışta bir liderdir" dedi.
Başbakan Kişida, Japonya İmparatoru Naruhito’nun da katıldığı törende yaptığı konuşmasında, Savaşın dehşetini bir daha asla tekrarlamayacağız. Bu karara bağlı kalmaya devam edeceğiz. Çatışmaların hala azalmadığı bir dünyada, Japonya barışta bir liderdir dedi. - Sputnik Türkiye
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© EPA / Yuichi Yamazaki
Başbakan Kişida, Japonya İmparatoru Naruhito’nun da katıldığı törende yaptığı konuşmasında, "Savaşın dehşetini bir daha asla tekrarlamayacağız. Bu karara bağlı kalmaya devam edeceğiz. Çatışmaların hala azalmadığı bir dünyada, Japonya barışta bir liderdir" dedi.
© EPA / Kimimasa MayamaSavaşta hayatını kaybeden 2,3 milyon Japon askeri personel ve 800 bin sivilin anısına düzenlenen törene yaklaşık 900 kişi katılarak, saygı duruşunda bulundu.
Savaşta hayatını kaybeden 2,3 milyon Japon askeri personel ve 800 bin sivilin anısına düzenlenen törene yaklaşık 900 kişi katılarak, saygı duruşunda bulundu. - Sputnik Türkiye
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© EPA / Kimimasa Mayama
Savaşta hayatını kaybeden 2,3 milyon Japon askeri personel ve 800 bin sivilin anısına düzenlenen törene yaklaşık 900 kişi katılarak, saygı duruşunda bulundu.
© EPA / Yuichi YamazakiKişida, 2. Dünya Savaşı’nın 77. yıl dönümünde Yasukuni Tapınağı’nı çelenk gönderirken, Japonya Ekonomik Güvenlik Bakanı Sanae Takaichi ve Afet Yeniden Yapılandırma Bakanı Kenya Akiba bugün tapınağı ziyaret etti.
Kişida, 2. Dünya Savaşı’nın 77. yıl dönümünde Yasukuni Tapınağı’nı çelenk gönderirken, Japonya Ekonomik Güvenlik Bakanı Sanae Takaichi ve Afet Yeniden Yapılandırma Bakanı Kenya Akiba bugün tapınağı ziyaret etti. - Sputnik Türkiye
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© EPA / Yuichi Yamazaki
Kişida, 2. Dünya Savaşı’nın 77. yıl dönümünde Yasukuni Tapınağı’nı çelenk gönderirken, Japonya Ekonomik Güvenlik Bakanı Sanae Takaichi ve Afet Yeniden Yapılandırma Bakanı Kenya Akiba bugün tapınağı ziyaret etti.
© EPA / Yuichi YamazakiTokyo'da bulunan tapınak, savaş nedeniyle hayatını kaybedenlerin anılması amacıyla her yıl bahar ve güz festivalleri ile savaşın sona ermesi yıl dönümlerinde ziyaret ediliyor.
Tokyo'da bulunan tapınak, savaş nedeniyle hayatını kaybedenlerin anılması amacıyla her yıl bahar ve güz festivalleri ile savaşın sona ermesi yıl dönümlerinde ziyaret ediliyor. - Sputnik Türkiye
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© EPA / Yuichi Yamazaki
Tokyo'da bulunan tapınak, savaş nedeniyle hayatını kaybedenlerin anılması amacıyla her yıl bahar ve güz festivalleri ile savaşın sona ermesi yıl dönümlerinde ziyaret ediliyor.
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