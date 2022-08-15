Japonya, 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenleri andı

© EPA / Yuichi YamazakiJaponya Başbakanı Fumio Kişida, başkent Tokyo’daki Nippon Budokan Stadyumu’nda 2. Dünya Savaşı’nda hayatını kaybedenler anısına düzenlenen törene katıldı.
Japonya Başbakanı Fumio Kişida, başkent Tokyo’daki Nippon Budokan Stadyumu’nda 2. Dünya Savaşı’nda hayatını kaybedenler anısına düzenlenen törene katıldı.
© EPA / Yuichi YamazakiBaşbakan Kişida, Japonya İmparatoru Naruhito’nun da katıldığı törende yaptığı konuşmasında, "Savaşın dehşetini bir daha asla tekrarlamayacağız. Bu karara bağlı kalmaya devam edeceğiz. Çatışmaların hala azalmadığı bir dünyada, Japonya barışta bir liderdir" dedi.
Başbakan Kişida, Japonya İmparatoru Naruhito’nun da katıldığı törende yaptığı konuşmasında, "Savaşın dehşetini bir daha asla tekrarlamayacağız. Bu karara bağlı kalmaya devam edeceğiz. Çatışmaların hala azalmadığı bir dünyada, Japonya barışta bir liderdir" dedi.
© EPA / Kimimasa MayamaSavaşta hayatını kaybeden 2,3 milyon Japon askeri personel ve 800 bin sivilin anısına düzenlenen törene yaklaşık 900 kişi katılarak, saygı duruşunda bulundu.
Savaşta hayatını kaybeden 2,3 milyon Japon askeri personel ve 800 bin sivilin anısına düzenlenen törene yaklaşık 900 kişi katılarak, saygı duruşunda bulundu.
© EPA / Yuichi YamazakiKişida, 2. Dünya Savaşı’nın 77. yıl dönümünde Yasukuni Tapınağı’nı çelenk gönderirken, Japonya Ekonomik Güvenlik Bakanı Sanae Takaichi ve Afet Yeniden Yapılandırma Bakanı Kenya Akiba bugün tapınağı ziyaret etti.
Kişida, 2. Dünya Savaşı’nın 77. yıl dönümünde Yasukuni Tapınağı’nı çelenk gönderirken, Japonya Ekonomik Güvenlik Bakanı Sanae Takaichi ve Afet Yeniden Yapılandırma Bakanı Kenya Akiba bugün tapınağı ziyaret etti.
© EPA / Yuichi YamazakiTokyo'da bulunan tapınak, savaş nedeniyle hayatını kaybedenlerin anılması amacıyla her yıl bahar ve güz festivalleri ile savaşın sona ermesi yıl dönümlerinde ziyaret ediliyor.
Tokyo'da bulunan tapınak, savaş nedeniyle hayatını kaybedenlerin anılması amacıyla her yıl bahar ve güz festivalleri ile savaşın sona ermesi yıl dönümlerinde ziyaret ediliyor.