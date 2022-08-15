Japonya, 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenleri andı

Başbakan Kişida, Japonya İmparatoru Naruhito’nun da katıldığı törende yaptığı konuşmasında, "Savaşın dehşetini bir daha asla tekrarlamayacağız. Bu karara bağlı kalmaya devam edeceğiz. Çatışmaların hala azalmadığı bir dünyada, Japonya barışta bir liderdir" dedi.