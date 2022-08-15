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Kılıçdaroğlu: Burada suç perakendecilerin değil, ekonomiyi yerle bir eden saray iktidarınındır
Kılıçdaroğlu: Burada suç perakendecilerin değil, ekonomiyi yerle bir eden saray iktidarınındır
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından ekonomide yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve "Burada suç perakendecilerin değil... 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T14:00+0300
2022-08-15T14:00+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
ekonomi
ekonomik kriz
chp
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından ekonomide yaşanan krize dair açıklamalarda bulundu.Perakendicelere Aralık 2021'de gönderdiği mektubu hatırlatan Kılıçdaroğlu "Suç perakendecilerin değil saray iktidarının" dedi ve şunları ifade etti:
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kemal kılıçdaroğlu, ekonomi, ekonomik kriz, chp, recep tayyip erdoğan

Kılıçdaroğlu: Burada suç perakendecilerin değil, ekonomiyi yerle bir eden saray iktidarınındır

14:00 15.08.2022
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayında konuştu.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayında konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2022
© CHP/ALP EREN KAYA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından ekonomide yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve "Burada suç perakendecilerin değil; ekonomiyi yerle bir eden, üretimi bitiren saray iktidarınındır" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından ekonomide yaşanan krize dair açıklamalarda bulundu.
Perakendicelere Aralık 2021'de gönderdiği mektubu hatırlatan Kılıçdaroğlu "Suç perakendecilerin değil saray iktidarının" dedi ve şunları ifade etti:

"Şunu hiç kimse unutmasın. Burada suç perakendecilerin değil; ekonomiyi yerle bir eden, üretimi bitiren Saray iktidarınındır. Ben perakendecilere indirim talebi mektupları yazarken, sen 10 ay seyrettin Erdoğan. Millet burnundan soluyor, sen indirim yalanları söylüyorsun. Yapıla yapıla 20-30 kuruşluk indirimler yapıldı. Her şeyiniz skandal. Utanın be!"

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde indirim yoğunluğu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2022
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Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde indirim yoğunluğu
13:34
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