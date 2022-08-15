https://tr.sputniknews.com/20220815/kilicdaroglu-burada-suc-perakendecilerin-degil-ekonomiyi-yerle-bir-eden-saray-iktidarinindir-1059942999.html

Kılıçdaroğlu: Burada suç perakendecilerin değil, ekonomiyi yerle bir eden saray iktidarınındır

Kılıçdaroğlu: Burada suç perakendecilerin değil, ekonomiyi yerle bir eden saray iktidarınındır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından ekonomide yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve "Burada suç perakendecilerin değil... 15.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-15T14:00+0300

2022-08-15T14:00+0300

2022-08-15T14:00+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

ekonomi

ekonomik kriz

chp

recep tayyip erdoğan

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından ekonomide yaşanan krize dair açıklamalarda bulundu.Perakendicelere Aralık 2021'de gönderdiği mektubu hatırlatan Kılıçdaroğlu "Suç perakendecilerin değil saray iktidarının" dedi ve şunları ifade etti:

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kemal kılıçdaroğlu, ekonomi, ekonomik kriz, chp, recep tayyip erdoğan