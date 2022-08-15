https://tr.sputniknews.com/20220815/kilicdaroglu-burada-suc-perakendecilerin-degil-ekonomiyi-yerle-bir-eden-saray-iktidarinindir-1059942999.html
Kılıçdaroğlu: Burada suç perakendecilerin değil, ekonomiyi yerle bir eden saray iktidarınındır
Kılıçdaroğlu: Burada suç perakendecilerin değil, ekonomiyi yerle bir eden saray iktidarınındır
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından ekonomide yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve "Burada suç perakendecilerin değil... 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T14:00+0300
2022-08-15T14:00+0300
2022-08-15T14:00+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
ekonomi
ekonomik kriz
chp
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0c/1059868683_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0471091d78f48738824115b9d782cad7.jpg
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından ekonomide yaşanan krize dair açıklamalarda bulundu.Perakendicelere Aralık 2021'de gönderdiği mektubu hatırlatan Kılıçdaroğlu "Suç perakendecilerin değil saray iktidarının" dedi ve şunları ifade etti:
https://tr.sputniknews.com/20220815/tarim-kredi-kooperatif-marketlerinde-indirim-yogunlugu-1059941425.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0c/1059868683_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b34cc983aef4ddd96360eb64c4d88c8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kemal kılıçdaroğlu, ekonomi, ekonomik kriz, chp, recep tayyip erdoğan
Kılıçdaroğlu: Burada suç perakendecilerin değil, ekonomiyi yerle bir eden saray iktidarınındır
Abone ol
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından ekonomide yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve "Burada suç perakendecilerin değil; ekonomiyi yerle bir eden, üretimi bitiren saray iktidarınındır" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından ekonomide yaşanan krize dair açıklamalarda bulundu.
Perakendicelere Aralık 2021'de gönderdiği mektubu hatırlatan Kılıçdaroğlu "Suç perakendecilerin değil saray iktidarının" dedi ve şunları ifade etti:
"Şunu hiç kimse unutmasın. Burada suç perakendecilerin değil; ekonomiyi yerle bir eden, üretimi bitiren Saray iktidarınındır. Ben perakendecilere indirim talebi mektupları yazarken, sen 10 ay seyrettin Erdoğan. Millet burnundan soluyor, sen indirim yalanları söylüyorsun. Yapıla yapıla 20-30 kuruşluk indirimler yapıldı. Her şeyiniz skandal. Utanın be!"