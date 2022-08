https://tr.sputniknews.com/20220815/msbden-kibris-paylasimi-1059927083.html

MSB'den Kıbrıs paylaşımı

MSB'den Kıbrıs paylaşımı

MSB tarafından yapılan açıklamada, Kıbrıs'ta tek çözümün, iki devletli bir yapı olduğunun görülmesi gerektiği vurgulandı. İngilizce metni de MSB'nin sosyal... 15.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-15T07:00+0300

2022-08-15T07:00+0300

2022-08-15T07:00+0300

türkiye

kıbrıs

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/16/1059018157_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_75befed7dedce90623e74b439b235d72.jpg

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Kıbrıs'ta tek çözümün, iki devletli bir yapı olduğunun görülmesi gerektiği belirtilerek, "Her zaman Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin haklı davalarında yanında olmaya devam edeceğiz." vurgusu yapıldı.MSB'den yapılan yazılı açıklamada, Rum terör örgütü EOKA'nın, 1958'den itibaren sistemli bir şekilde Kıbrıs Türkü'ne yönelik saldırılara başladığı hatırlatılarak, "Bu saldırılar zamanla Türklere yönelik işkence ve acımasızca cinayetlerle soykırıma dönüşmüştür" denildi.'Barış harekatına işgal diyenler, tarihi gerçekleri yok sayanlardır'Kıbrıs'ta Türklere yönelik 23 Aralık 1963'te tüm dünyanın gözü önünde barbarca ve vahşice işlenen katliamın "Kanlı Noel" olarak hafızalara kazındığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Barış Harekatı'ndan bu yana adada tek bir can kaybı olmadığı, adaya barış, huzur, sükun geldiği vurgulanan açıklamada, "Kıbrıs'ta tek çözümün, iki devletli bir yapı olduğu artık görülmelidir. Her zaman Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin haklı davalarında yanında olmaya devam edeceğiz!" değerlendirmesinde bulunuldu.Açıklamanın İngilizce metni de MSB'nin sosyal medya hesabı ve resmi internet sitesinden paylaşıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220802/bakan-akar-ucuncu-taraflardan-beklentimiz-kibris-meselesi-hakkinda-tarafsiz-olmalari-1059392081.html

türkiye

kıbrıs

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kıbrıs, türkiye, milli savunma bakanlığı (msb)