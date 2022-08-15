https://tr.sputniknews.com/20220815/opusen-brejnev-honeckeri-resmeden-dmitriy-brubel-hayatini-kaybetti-1059958009.html

Öpüşen Brejnev-Honecker’i resmeden Dmitriy Brubel, hayatını kaybetti

Öpüşen Brejnev-Honecker’i resmeden Dmitriy Brubel, hayatını kaybetti

Sovyet lideri Leonid Brejnev ve Doğu Almanya lideri Erich Honecker’in öpüştüğü “Tanrım, Bu Ölümcül Aşktan Kurtulmama Yardım Et” adlı duvar resmini yapan... 15.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-15T20:02+0300

2022-08-15T20:02+0300

2022-08-15T20:02+0300

yaşam

sscb

leonid brejnev

doğu almanya

berlin duvarı

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The Art Newspaper Russia Baş Editörü Milena Orlova’nın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Dima Vrubel öldü. Tüm yakınlarına ve dostlarına başsağlığı diliyorum” diye açıkladı.Vrubel’in eşi Viktoriya Timofeyeva, kocasının haziran sonunda koronavirüse yakalandığını ve hastaneye kaldırıldığını bildirdi.Vrubel, Sovyet lideri Leonid Brejnev ile Doğu Almanya lideri Erich Honecker’in 1979’daki öpüşmesinden hareketle Berlin Duvarı’na yaptığı “Tanrım, Bu Ölümcül Aşktan Kurtulmama Yardım Et” adlı duvar resmi ile tanınıyor.

sscb

doğu almanya

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sscb, leonid brejnev, doğu almanya, berlin duvarı