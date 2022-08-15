https://tr.sputniknews.com/20220815/osym-yuksekogretim-kontenjanlarinda-doluluk-yuzde-9809-1059942007.html

ÖSYM: Yükseköğretim kontenjanlarında doluluk yüzde 98.09

ÖSYM: Yükseköğretim kontenjanlarında doluluk yüzde 98.09

ÖSYM, 2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarına göre örgün yükseköğretim programlarında kontenjanın yüzde 98.09 dolduğunu, adayların yüzde... 15.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-15T13:45+0300

2022-08-15T13:45+0300

2022-08-15T13:51+0300

ösym

türkiye

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

istatistik

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'ndan (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, 2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre örgün yükseköğretim programları kontenjanlarında doluluk yüzde 98.09 oldu.Lisans programlarındaki 469 bin 37 kişilik kontenjanın yüzde 96.78'i doldu, bu programlara 453 bin 927 aday yerleştirildi.Ön lisans programlarındaki 398 bin 187 kişilik kontenjana 396 bin 704 aday yerleşti, doluluk yüzde 99,63'e ulaştı.Böylece toplam 867 bin 224 kişilik kontenjanın 850 bin 631'i doldu.Açıköğretim programlarındaki doluluk yüzde 100'e ulaştı.İlk 3 tercihine yerleşenlerin oranı yüzde 45 oldu2022-YKS'ye göre, adayların yüzde 44.99'u ilk üç tercihinden birine yerleşti.İlk tercihine yerleşenlerin oranı yüzde 21.68, ikinci tercihine yerleşenlerin oranı yüzde 13.26, üçüncü tercihine yerleşenlerin oranı yüzde 10.05 oldu.

https://tr.sputniknews.com/20220815/yks-tercih-sonuclari-aciklandi-1059927884.html

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ösym, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), istatistik