https://tr.sputniknews.com/20220815/oyuncu-sureyya-gursel-evrenin-olum-nedeni-belli-oldu-1059943719.html
Oyuncu Süreyya Gürsel Evren'in ölüm nedeni belli oldu
Oyuncu Süreyya Gürsel Evren'in ölüm nedeni belli oldu
Misafirliğe gittiği Sancaktepe'de bir evin balkonundan düşerek, hayatını kaybeden oyuncu Süreyya Gürsel Evren'in balkonda kalp krizi geçirdiği öğrenildi. 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T14:17+0300
2022-08-15T14:17+0300
2022-08-15T14:28+0300
oyuncu
yaşam
ölüm
kalp krizi
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Oyuncu Süreyya Gürsel Evren'in cesedi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.Sanatçının yakın çevresinden alınan bilgiye göre Evren, balkonda kalp krizi geçirdi ve dengesini kaybederek aşağıya düştü.Süreyya Gürsel Evren’in cenazesi dün ikindi namazına müteakip Karacaahmet Camisi’nden kaldırıldı.Süreyya Gürsel Evren kimdir?1968 yılında dünyaya gelen ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren, bugüne kadar Şahin Tepesi, Kin, Suskunlar, Arka Sokaklar, Destan, Sen Çal Kapımı, Kırmızı Oda, Evlilik Hakkında Her şey, Yasak Elma, Masumlar Apartmanı ve Baba gibi yapımlarda yer aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220814/oyuncu-sureyya-gursel-evren-hayatini-kaybetti-1059900450.html
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oyuncu, ölüm, kalp krizi
Oyuncu Süreyya Gürsel Evren'in ölüm nedeni belli oldu
14:17 15.08.2022 (güncellendi: 14:28 15.08.2022) Abone ol
Misafirliğe gittiği Sancaktepe'de bir evin balkonundan düşerek, hayatını kaybeden oyuncu Süreyya Gürsel Evren'in balkonda kalp krizi geçirdiği öğrenildi.
Oyuncu Süreyya Gürsel Evren'in cesedi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Sanatçının yakın çevresinden alınan bilgiye göre Evren, balkonda kalp krizi geçirdi ve dengesini kaybederek aşağıya düştü.
Süreyya Gürsel Evren’in cenazesi dün ikindi namazına müteakip Karacaahmet Camisi’nden kaldırıldı.
Süreyya Gürsel Evren kimdir?
1968 yılında dünyaya gelen ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren, bugüne kadar Şahin Tepesi, Kin, Suskunlar, Arka Sokaklar, Destan, Sen Çal Kapımı, Kırmızı Oda, Evlilik Hakkında Her şey, Yasak Elma, Masumlar Apartmanı ve Baba gibi yapımlarda yer aldı.