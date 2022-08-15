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Privyet, merhaba, ciao! Dünya dilleri hakkında ne biliyorsunuz?
Privyet, merhaba, ciao! Dünya dilleri hakkında ne biliyorsunuz?
15.08.2022, Sputnik Türkiye
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Privyet, merhaba, ciao! Dünya dilleri hakkında ne biliyorsunuz?

20:50 15.08.2022
© Depositphotos / Tom.griger Yerküresinde Yunanistan
Yerküresinde Yunanistan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2022
© Depositphotos / Tom.griger
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