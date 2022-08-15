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SON DAKİKA| Putin ‘Army’ forumunda: Rus ordusu adım adım Donbass topraklarını kurtarıyor
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220815/putin-army-forumunda-rus-ordusu-adim-adim-donbass-topraklarini-kurtariyor-1059947119.html
Putin ‘Army’ forumunda: Rus ordusu adım adım Donbass topraklarını kurtarıyor
Putin ‘Army’ forumunda: Rus ordusu adım adım Donbass topraklarını kurtarıyor
Rusya lideri Vladimir Putin, Rus Silahlı Kuvvetlerinin belirlenen tüm görevleri net bir biçimde yerine getirdiğini, Donbass topraklarını adım adım... 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T15:08+0300
2022-08-15T15:10+0300
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vladimir putin, rusya

Putin ‘Army’ forumunda: Rus ordusu adım adım Donbass topraklarını kurtarıyor

15:08 15.08.2022 (güncellendi: 15:10 15.08.2022)
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Rusya lideri Vladimir Putin, Rus Silahlı Kuvvetlerinin belirlenen tüm görevleri net bir biçimde yerine getirdiğini, Donbass topraklarını adım adım kurtardıklarını söyledi.
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