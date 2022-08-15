Putin ‘Army’ forumunda: Rus ordusu adım adım Donbass topraklarını kurtarıyor

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Rusya lideri Vladimir Putin, Rus Silahlı Kuvvetlerinin belirlenen tüm görevleri net bir biçimde yerine getirdiğini, Donbass topraklarını adım adım kurtardıklarını söyledi.