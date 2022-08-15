https://tr.sputniknews.com/20220815/putin-army-forumunda-rus-ordusu-adim-adim-donbass-topraklarini-kurtariyor-1059947119.html
Putin ‘Army’ forumunda: Rus ordusu adım adım Donbass topraklarını kurtarıyor
Putin ‘Army’ forumunda: Rus ordusu adım adım Donbass topraklarını kurtarıyor
Rusya lideri Vladimir Putin, Rus Silahlı Kuvvetlerinin belirlenen tüm görevleri net bir biçimde yerine getirdiğini, Donbass topraklarını adım adım... 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T15:08+0300
2022-08-15T15:08+0300
2022-08-15T15:10+0300
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vladimir putin, rusya
Putin ‘Army’ forumunda: Rus ordusu adım adım Donbass topraklarını kurtarıyor
15:08 15.08.2022 (güncellendi: 15:10 15.08.2022) Abone ol
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Rusya lideri Vladimir Putin, Rus Silahlı Kuvvetlerinin belirlenen tüm görevleri net bir biçimde yerine getirdiğini, Donbass topraklarını adım adım kurtardıklarını söyledi.