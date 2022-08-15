https://tr.sputniknews.com/20220815/rusya-ticaret-bakani-manturov-turkiye-ile-s-400-isbirligi-suruyor-1059953662.html

Rusya Ticaret Bakanı Manturov: Türkiye ile S-400 işbirliği sürüyor

Rusya Ticaret Bakanı Manturov: Türkiye ile S-400 işbirliği sürüyor

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Türkiye’ye yeni S-400 hava savunma sistemlerinin teslimatı ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini belirtti. 15.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-15T17:45+0300

2022-08-15T17:45+0300

2022-08-15T17:45+0300

savunma

türkiye

rusya

s400

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Manturov, Rus medyasına açıklamasında, “Askeri teknik işbirliği dahil birçok alanda ikili işbirliği aktif olarak gelişiyor. Türkiye ile S-400 Triumf hava savunma füze sisteminin teslimatıyla ilgili işbirliği devam ediyor” ifadesini kullandı.Türkiye’nin, Rusya’nın önemli partneri olarak kalmaya devam ettiğini kaydeden Manturov, ülkeler arasında yakın ticari ve ekonomik ilişkilerin olduğunu vurguladı.

https://tr.sputniknews.com/20220427/s-400ler-turkiye-icin-sadece-askeri-menfaat-olmayip-ayni-zamanda-ulusal-prestij-meselesidir-1055900038.html

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