https://tr.sputniknews.com/20220815/rusya-ticaret-bakani-manturov-turkiye-ile-s-400-isbirligi-suruyor-1059953662.html
Rusya Ticaret Bakanı Manturov: Türkiye ile S-400 işbirliği sürüyor
Rusya Ticaret Bakanı Manturov: Türkiye ile S-400 işbirliği sürüyor
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Türkiye’ye yeni S-400 hava savunma sistemlerinin teslimatı ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini belirtti. 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T17:45+0300
2022-08-15T17:45+0300
2022-08-15T17:45+0300
savunma
türkiye
rusya
s400
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Manturov, Rus medyasına açıklamasında, “Askeri teknik işbirliği dahil birçok alanda ikili işbirliği aktif olarak gelişiyor. Türkiye ile S-400 Triumf hava savunma füze sisteminin teslimatıyla ilgili işbirliği devam ediyor” ifadesini kullandı.Türkiye’nin, Rusya’nın önemli partneri olarak kalmaya devam ettiğini kaydeden Manturov, ülkeler arasında yakın ticari ve ekonomik ilişkilerin olduğunu vurguladı.
https://tr.sputniknews.com/20220427/s-400ler-turkiye-icin-sadece-askeri-menfaat-olmayip-ayni-zamanda-ulusal-prestij-meselesidir-1055900038.html
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Rusya Ticaret Bakanı Manturov: Türkiye ile S-400 işbirliği sürüyor
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Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Türkiye’ye yeni S-400 hava savunma sistemlerinin teslimatı ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini belirtti.
Manturov, Rus medyasına açıklamasında, “Askeri teknik işbirliği dahil birçok alanda ikili işbirliği aktif olarak gelişiyor. Türkiye ile S-400 Triumf hava savunma füze sisteminin teslimatıyla ilgili işbirliği devam ediyor” ifadesini kullandı.
Türkiye’nin, Rusya’nın önemli partneri olarak kalmaya devam ettiğini kaydeden Manturov, ülkeler arasında yakın ticari ve ekonomik ilişkilerin olduğunu vurguladı.