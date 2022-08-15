https://tr.sputniknews.com/20220815/saglik-bakanligi-1356-engelli-surekli-isci-alacak-1059924785.html

Sağlık Bakanlığı 1356 engelli sürekli işçi alacak

Sağlık Bakanlığı 1356 engelli sürekli işçi alacak

Sağlık Bakanlığına 1356 engelli sürekli işçi alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvurular 15-19 Ağustos arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirebilecek. 15.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-15T02:56+0300

2022-08-15T02:56+0300

2022-08-15T02:56+0300

türkiye

sağlık bakanlığı

türkiye

işçi alımı

resmi gazete

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Sağlık Bakanlığı tarafından merkez ve taşra teşkilatında 'temizlik görevlisi' olarak istihdam edilmek üzere 1356 engelli sürekli işçi alımı yapılacak.Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adaylar başvurularını 15-19 Ağustos tarihlerinde Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirebilecek.Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak. Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yerine başvuru yapabilecek.

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sağlık bakanlığı, türkiye, işçi alımı, resmi gazete