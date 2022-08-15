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Sağlık Bakanlığı 1356 engelli sürekli işçi alacak
Sağlık Bakanlığı 1356 engelli sürekli işçi alacak
Sağlık Bakanlığına 1356 engelli sürekli işçi alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvurular 15-19 Ağustos arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirebilecek. 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T02:56+0300
2022-08-15T02:56+0300
türkiye
sağlık bakanlığı
türkiye
işçi alımı
resmi gazete
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Sağlık Bakanlığı tarafından merkez ve taşra teşkilatında 'temizlik görevlisi' olarak istihdam edilmek üzere 1356 engelli sürekli işçi alımı yapılacak.Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adaylar başvurularını 15-19 Ağustos tarihlerinde Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirebilecek.Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak. Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yerine başvuru yapabilecek.
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sağlık bakanlığı, türkiye, işçi alımı, resmi gazete

Sağlık Bakanlığı 1356 engelli sürekli işçi alacak

02:56 15.08.2022
© AASağlık Bakanlığı 10 bin personel yerleştirme sonuçları açıklandı
Sağlık Bakanlığı 10 bin personel yerleştirme sonuçları açıklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2022
© AA
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Sağlık Bakanlığına 1356 engelli sürekli işçi alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvurular 15-19 Ağustos arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirebilecek.
Sağlık Bakanlığı tarafından merkez ve taşra teşkilatında 'temizlik görevlisi' olarak istihdam edilmek üzere 1356 engelli sürekli işçi alımı yapılacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adaylar başvurularını 15-19 Ağustos tarihlerinde Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirebilecek.

Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak. Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yerine başvuru yapabilecek.
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