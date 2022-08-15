https://tr.sputniknews.com/20220815/son-iki-haftada-altinci-temmuzdan-bu-yana-onuncu-amsterdamda-hirsizlar-yine-atm-patlatti--1059940542.html

Son iki haftada altıncı, temmuzdan bu yana onuncu: Amsterdam'da hırsızlar yine ATM patlattı

Son iki haftada altıncı, temmuzdan bu yana onuncu: Amsterdam'da hırsızlar yine ATM patlattı

Hollanda'da hırsızlar bu sabah başkent Amsterdam ve güneydeki Schiedam şehrinde yer alan iki ATM'yi patlattı. 15.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-15T13:08+0300

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Amsterdam'da 2 haftada patlatılan ATM sayısı 6 oldu. Polis, yaptığı açıklamada, Amsterdam'ın Osdorp bölgesindeki bir ATM'nin hırsızlar tarafından patlatılması sebebiyle yangın çıktığını ve ATM'nin bulunduğu binada ciddi hasar meydana geldiğini aktardı. Açıklamada, tedbir amaçlı çevredeki 20 evin boşaltıldığı, görgü tanıklarının beyanlarına göre sabah 05.00 sularında üç defa arka arkaya patlayıcı sesi duyulduğu belirtildi. Patlamanın ardından siyah giyimli 2 şüphelinin motorla olay yerinden uzaklaştığı ifade edilen açıklamada, şüphelileri yakalama çalışmalarının devam ettiği vurgulandı. Açıklamada, Schiedam şehrinde de 05.30 sularında bir marketin içerisindeki ATM'nin hırsızlar tarafından patlatıldığı, şüphelileri arama çalışmalarının başladığı kaydedildi. Polis, patlayıcıyla yapılan ATM hırsızlıklarının arttığına dikkati çekerken, Amsterdam'da son iki haftada altıncı, temmuzdan bu yana onuncu ATM patlatma vakası meydana gelmiş oldu.

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