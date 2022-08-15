https://tr.sputniknews.com/20220815/takside-sozlu-taciz-tenha-yerlere-goturmeye-basladi-kenara-cekip-doveyim-mi-seni-dedi-1059948096.html
Takside sözlü taciz: ‘Tenha yerlere götürmeye başladı, kenara çekip ‘döveyim mi seni’ dedi
Takside sözlü taciz: ‘Tenha yerlere götürmeye başladı, kenara çekip ‘döveyim mi seni’ dedi
İstanbul Kadıköy'de gece saatlerinde evine gitmek üzere taksiye binen 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Deniz Gülten takside sözlü tacize uğradı. Genç kız... 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T15:25+0300
2022-08-15T15:25+0300
2022-08-15T15:25+0300
türkiye
istanbul
kadıköy
taciz
sözlü taciz
taksi
taksici
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İstanbul Kadıköy'de 24 Temmuz gecesi yaşanan olay iddiaya göre üniversite Öğrencisi ve özel bir şirkette çalışan 23 yaşındaki Deniz Gülten gece 02:14 sıralarında iş yerinden çıkmasıyla başladı. Evi yakın mesafede olmasına rağmen gece yürümeyip taksiyi tercih eden genç kızı taksici kısa mesafeyi bahane ederek almak istemedi. Taksici daha sonra, taksisine aldığı genç kıza küfür etmeye başladı. İddiaya göre taksimetreyi de açmadı. Genç kızı dövmekle tehdit etti. Kapıları kilitleyip aracı farklı güzergâha sürdü. Genç kız camları yumruklayınca bir anda durup onu indirdi ve hızla kaçtı.‘Başkası olsa kesin döverdi, bir güzel döveyim mi seni’Sabah gazetesine konuşan Deniz Gülten yaşananları şu sözlerle anlattı:
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MIA „Rosiya Segodnya“
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, kadıköy, taciz, sözlü taciz, taksi, taksici
Takside sözlü taciz: ‘Tenha yerlere götürmeye başladı, kenara çekip ‘döveyim mi seni’ dedi
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İstanbul Kadıköy'de gece saatlerinde evine gitmek üzere taksiye binen 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Deniz Gülten takside sözlü tacize uğradı. Genç kız, taksici istemediği yerlere doğru gidince camları yumruklayarak kurtuldu.
İstanbul Kadıköy'de 24 Temmuz gecesi yaşanan olay iddiaya göre üniversite Öğrencisi ve özel bir şirkette çalışan 23 yaşındaki Deniz Gülten gece 02:14 sıralarında iş yerinden çıkmasıyla başladı. Evi yakın mesafede olmasına rağmen gece yürümeyip taksiyi tercih eden genç kızı taksici kısa mesafeyi bahane ederek almak istemedi. Taksici daha sonra, taksisine aldığı genç kıza küfür etmeye başladı. İddiaya göre taksimetreyi de açmadı. Genç kızı dövmekle tehdit etti. Kapıları kilitleyip aracı farklı güzergâha sürdü. Genç kız camları yumruklayınca bir anda durup onu indirdi ve hızla kaçtı.
‘Başkası olsa kesin döverdi, bir güzel döveyim mi seni’
Sabah gazetesine konuşan
Deniz Gülten yaşananları şu sözlerle anlattı:
"Ben gece çıkıyorum işten. Ev Kadıköy'de yakın bir mesafede ama yine de gece olduğu için taksi tercih ettim. Taksici yakın mesafe diye küfürler edip söylenmeye başladı. Hızla aracı kullanıyor oraya buraya savrulmaya başladım. Bana seni başkası olsa kesin döverdi. Kenara çekip bir güzel döveyim mi seni ? Bana hayat kadını gibi laflar etti. Korkmaya başladım. Çok tedirgin oldum o sırada beni tenha yerlere götürmeye başladı. Daha da korktum. Haberlerde gördüğüm kadınlar gibi öldürüleceğim zannettim. Birilerini aramak istedim şarjım bitti. İyice tedirgin oldum. Beni indir diye yalvardım ağladım. Ne yaptıysam durmadı beni asla indirmedi. Sonra camları yumruklamaya başladım. Belki biri dışardan görür yardım eder diye. Bunu yapınca korktu biraz kenara çekti beni indirdi hızla olay yerinden uzaklaştı. Bir markete gittim ağlaya ağlaya durumu anlattım onlar beni evime bıraktı. Ertesi gün gidip şikayetçi oldum. Umarım o taksici bulunur ve başkalarına daha kötüsünü yapmaz. Çok korktum; öleceğim, öldürüleceğim zannettim" dedi.