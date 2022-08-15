Takside sözlü taciz: ‘Tenha yerlere götürmeye başladı, kenara çekip ‘döveyim mi seni’ dedi

"Ben gece çıkıyorum işten. Ev Kadıköy'de yakın bir mesafede ama yine de gece olduğu için taksi tercih ettim. Taksici yakın mesafe diye küfürler edip söylenmeye başladı. Hızla aracı kullanıyor oraya buraya savrulmaya başladım. Bana seni başkası olsa kesin döverdi. Kenara çekip bir güzel döveyim mi seni ? Bana hayat kadını gibi laflar etti. Korkmaya başladım. Çok tedirgin oldum o sırada beni tenha yerlere götürmeye başladı. Daha da korktum. Haberlerde gördüğüm kadınlar gibi öldürüleceğim zannettim. Birilerini aramak istedim şarjım bitti. İyice tedirgin oldum. Beni indir diye yalvardım ağladım. Ne yaptıysam durmadı beni asla indirmedi. Sonra camları yumruklamaya başladım. Belki biri dışardan görür yardım eder diye. Bunu yapınca korktu biraz kenara çekti beni indirdi hızla olay yerinden uzaklaştı. Bir markete gittim ağlaya ağlaya durumu anlattım onlar beni evime bıraktı. Ertesi gün gidip şikayetçi oldum. Umarım o taksici bulunur ve başkalarına daha kötüsünü yapmaz. Çok korktum; öleceğim, öldürüleceğim zannettim" dedi.