https://tr.sputniknews.com/20220815/taliban-yonetiminin-1-yilini-kutladi-1059956102.html

Taliban, yönetiminin 1. yılını kutladı

Taliban, yönetiminin 1. yılını kutladı

Geçen yıl 15 Ağustos'ta başkent Kabil'e girerek Afganistan'a hakim olan Taliban, yönetimdeki ilk yılını kutladı. Ülke çapındaki şehirlerde Taliban güçleri... 15.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-15T19:49+0300

2022-08-15T19:49+0300

2022-08-15T20:30+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

taliban

abd işgali

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Yirmi yıllık işgalin ardından Afganistan'dan çekilme kararı alan ABD ve NATO'nun geçen yıl süreci başlatmasıyla birlikte Taliban, 15 Ağustos 2021'de Kabil'e girerek yönetimi ele aldı.Taliban’ın Afganistan’da yönetime gelmesinin ardından 1 yıl geçti.Taliban, yönetimdeki ilk yılını kutladı. Ülke çapındaki şehirlerde Taliban güçleri, silahlar ve askeri araçlarla konvoy halinde şehir turu düzenlerken, sık sık Taliban lehine sloganlar attı.Başkent Kabil'de ise eski ABD Büyükelçiliği önünden şehir turuna çıkan Taliban konvoyları, tüm başkenti gezerek halkı selamladı.Taliban'ın yönetimi ele almasının ardından Afganistan'ın, Batı'nın ekonomik fonlardan mahrum kalması ülkedeki ekonomik krizini derinleştirdi. Buna bağlı olarak yoksulluk ve işsizlik büyük oranda arttı. Ülkede eğitim, sağlık gibi hizmetlere erişimde de büyük sıkıntılar mevcut. Kadınlar ve kız çocukları büyük oranda kamusal alanın dışına çıkartıldı. Taliban sonrası kadınlar eğitim haklarından ve çalışma olanaklarından mahrum bırakıldı.Taliban yönetimini resmi olarak tanımazken, ülkedeki insan hakları, ifade ve basın özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar nedeniyle tepki toplamaya devam ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20220815/afganistanda-taliban-iktidari-1yilini-geride-birakti-1059943112.html

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afganistan, taliban, abd işgali