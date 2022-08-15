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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220815/taliban-yonetiminin-1-yilini-kutladi-1059956102.html
Taliban, yönetiminin 1. yılını kutladı
Taliban, yönetiminin 1. yılını kutladı
Geçen yıl 15 Ağustos'ta başkent Kabil'e girerek Afganistan'a hakim olan Taliban, yönetimdeki ilk yılını kutladı. Ülke çapındaki şehirlerde Taliban güçleri... 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T19:49+0300
2022-08-15T20:30+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
abd işgali
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Yirmi yıllık işgalin ardından Afganistan'dan çekilme kararı alan ABD ve NATO'nun geçen yıl süreci başlatmasıyla birlikte Taliban, 15 Ağustos 2021'de Kabil'e girerek yönetimi ele aldı.Taliban’ın Afganistan’da yönetime gelmesinin ardından 1 yıl geçti.Taliban, yönetimdeki ilk yılını kutladı. Ülke çapındaki şehirlerde Taliban güçleri, silahlar ve askeri araçlarla konvoy halinde şehir turu düzenlerken, sık sık Taliban lehine sloganlar attı.Başkent Kabil'de ise eski ABD Büyükelçiliği önünden şehir turuna çıkan Taliban konvoyları, tüm başkenti gezerek halkı selamladı.Taliban'ın yönetimi ele almasının ardından Afganistan'ın, Batı'nın ekonomik fonlardan mahrum kalması ülkedeki ekonomik krizini derinleştirdi. Buna bağlı olarak yoksulluk ve işsizlik büyük oranda arttı. Ülkede eğitim, sağlık gibi hizmetlere erişimde de büyük sıkıntılar mevcut. Kadınlar ve kız çocukları büyük oranda kamusal alanın dışına çıkartıldı. Taliban sonrası kadınlar eğitim haklarından ve çalışma olanaklarından mahrum bırakıldı.Taliban yönetimini resmi olarak tanımazken, ülkedeki insan hakları, ifade ve basın özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar nedeniyle tepki toplamaya devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220815/afganistanda-taliban-iktidari-1yilini-geride-birakti-1059943112.html
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afganistan, taliban, abd işgali

Taliban, yönetiminin 1. yılını kutladı

19:49 15.08.2022 (güncellendi: 20:30 15.08.2022)
© AFP 2022 / WAKIL KOHSARTaliban, yönetiminin 1. yılını kutladı
Taliban, yönetiminin 1. yılını kutladı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2022
© AFP 2022 / WAKIL KOHSAR
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Geçen yıl 15 Ağustos'ta başkent Kabil'e girerek Afganistan'a hakim olan Taliban, yönetimdeki ilk yılını kutladı. Ülke çapındaki şehirlerde Taliban güçleri, silahlar ve askeri araçlarla konvoy halinde şehir turu düzenlerken, sık sık Taliban lehine sloganlar attı.
Yirmi yıllık işgalin ardından Afganistan'dan çekilme kararı alan ABD ve NATO'nun geçen yıl süreci başlatmasıyla birlikte Taliban, 15 Ağustos 2021'de Kabil'e girerek yönetimi ele aldı.

Taliban’ın Afganistan’da yönetime gelmesinin ardından 1 yıl geçti.


Taliban - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2022
DÜNYA
Afganistan'da Taliban iktidarı 1. yılını geride bıraktı
14:11

Taliban, yönetimdeki ilk yılını kutladı. Ülke çapındaki şehirlerde Taliban güçleri, silahlar ve askeri araçlarla konvoy halinde şehir turu düzenlerken, sık sık Taliban lehine sloganlar attı.

© AFP 2022 / WAKIL KOHSARTaliban, yönetiminin 1. yılını kutladı
Taliban, yönetiminin 1. yılını kutladı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2022
Taliban, yönetiminin 1. yılını kutladı
© AFP 2022 / WAKIL KOHSAR
Başkent Kabil'de ise eski ABD Büyükelçiliği önünden şehir turuna çıkan Taliban konvoyları, tüm başkenti gezerek halkı selamladı.
© AFP 2022 / WAKIL KOHSARTaliban, yönetiminin 1. yılını kutladı
Taliban, yönetiminin 1. yılını kutladı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2022
Taliban, yönetiminin 1. yılını kutladı
© AFP 2022 / WAKIL KOHSAR
© AFP 2022 / WAKIL KOHSARTaliban, yönetiminin 1. yılını kutladı
Taliban, yönetiminin 1. yılını kutladı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2022
Taliban, yönetiminin 1. yılını kutladı
© AFP 2022 / WAKIL KOHSAR
© AFP 2022 / JAVED TANVEERTaliban, yönetiminin 1. yılını kutladı
Taliban, yönetiminin 1. yılını kutladı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2022
Taliban, yönetiminin 1. yılını kutladı
© AFP 2022 / JAVED TANVEER
Taliban'ın yönetimi ele almasının ardından Afganistan'ın, Batı'nın ekonomik fonlardan mahrum kalması ülkedeki ekonomik krizini derinleştirdi.

Buna bağlı olarak yoksulluk ve işsizlik büyük oranda arttı. Ülkede eğitim, sağlık gibi hizmetlere erişimde de büyük sıkıntılar mevcut.

Kadınlar ve kız çocukları büyük oranda kamusal alanın dışına çıkartıldı. Taliban sonrası kadınlar eğitim haklarından ve çalışma olanaklarından mahrum bırakıldı.

Taliban yönetimini resmi olarak tanımazken, ülkedeki insan hakları, ifade ve basın özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar nedeniyle tepki toplamaya devam ediyor.
© AFP 2022 / WAKIL KOHSARTaliban, yönetiminin 1. yılını kutladı
Taliban, yönetiminin 1. yılını kutladı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2022
Taliban, yönetiminin 1. yılını kutladı
© AFP 2022 / WAKIL KOHSAR
© AATaliban, yönetiminin 1. yılını kutladı
Taliban, yönetiminin 1. yılını kutladı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2022
Taliban, yönetiminin 1. yılını kutladı
© AA
© AATaliban, yönetiminin 1. yılını kutladı
Taliban, yönetiminin 1. yılını kutladı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2022
Taliban, yönetiminin 1. yılını kutladı
© AA
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