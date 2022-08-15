Taliban, yönetiminin 1. yılını kutladı
19:49 15.08.2022 (güncellendi: 20:30 15.08.2022)
© AFP 2022 / WAKIL KOHSARTaliban, yönetiminin 1. yılını kutladı
© AFP 2022 / WAKIL KOHSAR
Geçen yıl 15 Ağustos'ta başkent Kabil'e girerek Afganistan'a hakim olan Taliban, yönetimdeki ilk yılını kutladı. Ülke çapındaki şehirlerde Taliban güçleri, silahlar ve askeri araçlarla konvoy halinde şehir turu düzenlerken, sık sık Taliban lehine sloganlar attı.
Yirmi yıllık işgalin ardından Afganistan'dan çekilme kararı alan ABD ve NATO'nun geçen yıl süreci başlatmasıyla birlikte Taliban, 15 Ağustos 2021'de Kabil'e girerek yönetimi ele aldı.
Taliban’ın Afganistan’da yönetime gelmesinin ardından 1 yıl geçti.
Taliban’ın Afganistan’da yönetime gelmesinin ardından 1 yıl geçti.
Taliban, yönetimdeki ilk yılını kutladı. Ülke çapındaki şehirlerde Taliban güçleri, silahlar ve askeri araçlarla konvoy halinde şehir turu düzenlerken, sık sık Taliban lehine sloganlar attı.
© AFP 2022 / WAKIL KOHSARTaliban, yönetiminin 1. yılını kutladı
Taliban, yönetiminin 1. yılını kutladı
© AFP 2022 / WAKIL KOHSAR
Başkent Kabil'de ise eski ABD Büyükelçiliği önünden şehir turuna çıkan Taliban konvoyları, tüm başkenti gezerek halkı selamladı.
© AFP 2022 / WAKIL KOHSARTaliban, yönetiminin 1. yılını kutladı
Taliban, yönetiminin 1. yılını kutladı
© AFP 2022 / WAKIL KOHSAR
© AFP 2022 / WAKIL KOHSARTaliban, yönetiminin 1. yılını kutladı
Taliban, yönetiminin 1. yılını kutladı
© AFP 2022 / WAKIL KOHSAR
🇦🇫ÖZEL | 'Taliban'la bir yıl'— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 15, 2022
Sputnik’e konuşan Kabil sakinleri, Taliban hükümeti döneminde nasıl yaşadıklarını anlatıyorhttps://t.co/g1drVdW4qD pic.twitter.com/5lQbnXaKQz
© AFP 2022 / JAVED TANVEERTaliban, yönetiminin 1. yılını kutladı
Taliban, yönetiminin 1. yılını kutladı
© AFP 2022 / JAVED TANVEER
Taliban'ın yönetimi ele almasının ardından Afganistan'ın, Batı'nın ekonomik fonlardan mahrum kalması ülkedeki ekonomik krizini derinleştirdi.
Buna bağlı olarak yoksulluk ve işsizlik büyük oranda arttı. Ülkede eğitim, sağlık gibi hizmetlere erişimde de büyük sıkıntılar mevcut.
Kadınlar ve kız çocukları büyük oranda kamusal alanın dışına çıkartıldı. Taliban sonrası kadınlar eğitim haklarından ve çalışma olanaklarından mahrum bırakıldı.
Taliban yönetimini resmi olarak tanımazken, ülkedeki insan hakları, ifade ve basın özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar nedeniyle tepki toplamaya devam ediyor.
Buna bağlı olarak yoksulluk ve işsizlik büyük oranda arttı. Ülkede eğitim, sağlık gibi hizmetlere erişimde de büyük sıkıntılar mevcut.
Kadınlar ve kız çocukları büyük oranda kamusal alanın dışına çıkartıldı. Taliban sonrası kadınlar eğitim haklarından ve çalışma olanaklarından mahrum bırakıldı.
Taliban yönetimini resmi olarak tanımazken, ülkedeki insan hakları, ifade ve basın özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar nedeniyle tepki toplamaya devam ediyor.
© AFP 2022 / WAKIL KOHSARTaliban, yönetiminin 1. yılını kutladı
Taliban, yönetiminin 1. yılını kutladı
© AFP 2022 / WAKIL KOHSAR
© AATaliban, yönetiminin 1. yılını kutladı
Taliban, yönetiminin 1. yılını kutladı
© AA
© AATaliban, yönetiminin 1. yılını kutladı
Taliban, yönetiminin 1. yılını kutladı
© AA