https://tr.sputniknews.com/20220815/tarim-kredi-kooperatif-marketlerinde-indirim-yogunlugu-1059941425.html
Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde indirim yoğunluğu
Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde indirim yoğunluğu
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 30'dan fazla üründe indirimli satışlar bu sabah başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından Tarım... 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T13:34+0300
2022-08-15T13:34+0300
2022-08-15T13:34+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla enflasyonla mücadelede temel tüketim ve et ürünlerinde indirim uygulaması çerçevesinde Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği bugün marketlerinde indirim yaptı.Tarım Kredi Marketlerinin tüm şubelerinde bugün başlayacağı açıklanan indirim duyurusunun ardından sabah erken saatlerde marketlerin önünde kuyruklar oluştu.Hangi ürünlerde indirim var?Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından indirim uygulanacak ürünler şunlar olacak:“Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi”'Zincir marketler ayak uyduracak'Tarım Kredi Kooperatifleri'nde indirim yapılacağını hatırlatan Erdoğan, "Bazı zincir marketler de kendilerini buna göre ayarlayacak" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küçükbaşta yüzde 20-25 indirim yaptık. Büyükbaş hayvanda da yüzde 30-35 indirime gidiyoruz. 40 çeşit üründe Tarım Kredi Kooperatifinde indirime gidiyoruz. Piyasaları daha da rahatlatacağız. Bazı zincir marketler de kendilerini buna göre ayarlayacak" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220815/tarim-kredi-kooperatif-marketlerinde-indirimli-satis-basladi-1059928941.html
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ekonomi, indirim, kriz, ekonomik kriz, tarım kredi kooperatifleri, türkiye tarım kredi kooperatifleri, gıda fiyatları
Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde indirim yoğunluğu
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Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 30'dan fazla üründe indirimli satışlar bu sabah başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından Tarım Kredi Marketlerinde bugün başlayan indirim marketlerde yoğunluk oluşturdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla enflasyonla mücadelede temel tüketim ve et ürünlerinde indirim uygulaması çerçevesinde Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği bugün marketlerinde indirim yaptı.
Tarım Kredi Marketlerinin tüm şubelerinde bugün başlayacağı açıklanan indirim duyurusunun ardından sabah erken saatlerde marketlerin önünde kuyruklar oluştu.
Hangi ürünlerde indirim var?
Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından indirim uygulanacak ürünler şunlar olacak:
“Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi”
'Zincir marketler ayak uyduracak'
Tarım Kredi Kooperatifleri'nde indirim yapılacağını hatırlatan Erdoğan, "Bazı zincir marketler de kendilerini buna göre ayarlayacak" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küçükbaşta yüzde 20-25 indirim yaptık. Büyükbaş hayvanda da yüzde 30-35 indirime gidiyoruz. 40 çeşit üründe Tarım Kredi Kooperatifinde indirime gidiyoruz. Piyasaları daha da rahatlatacağız. Bazı zincir marketler de kendilerini buna göre ayarlayacak" ifadelerini kullandı.