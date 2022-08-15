Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde indirimli satış başladı
© Sputnik / Turan SalcıTarım Kredi Kooperatif marketleri un, yağ ve şeker satışlarına 1 adet kotası getirdi
© Sputnik / Turan Salcı
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin bin 400 mağazasında 30'dan fazla tüketim maddesinde indirimli satışlar bugün başladı.
Tarım Kredi Kooperatiflerinden yapılan açıklamada yüzde 30'luk fiyat indirimlerinin bugünden itibaren başlayacağı duyuruldu.
İndirim uygulanacak ürünler ise şöyle:
"Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi ürünleri"
Et ürünlerinde ise Et ve Süt Kurumu tarafından temin edilecek ürünler, kasap reyonu bulunan Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde ivedilikle, kasap reyonu bulunmayan marketlerde ise gerekli hazırlık çalışmalarının yapılmasının ardından paketli olarak en kısa sürede indirimli şekilde satışa sunulacak. Et ürünlerinde uygulanacak indirimlerin duyurusu ayrıca yapılacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, karar ilişkin dün yaptığı açıklamada söz konusu indirimin, diğer zincir marketlere de yansıyacağını, bu yolla gıda enflasyonun kontrol altına alınmasının hedeflendiğini belirtmişti.