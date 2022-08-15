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https://tr.sputniknews.com/20220815/trabzonsporun-genc-kalecisi-kagan-moradaoglu-yeditepe-universitesi-hukuk-fakultesini-kazandi-1059954913.html
Trabzonspor'un genç kalecisi Kağan Moradaoğlu, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı
Trabzonspor'un genç kalecisi Kağan Moradaoğlu, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre eşit ağırlık alanında Türkiye 898'incisi olan Trabzonspor'un 19 yaşındaki kalecisi Kağan Moradaoğlu, tam... 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T19:00+0300
2022-08-15T19:00+0300
spor
trabzonspor
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
yeditepe üniversitesi
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Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "YKS 2022’de eşit ağırlık alanında Türkiye 898'incisi olan Kağan Moradaoğlu, tam burslu Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okumaya hak kazandı. Göğsümüzü kabartan oyuncumuzu kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.Moradaoğlu, Karadeniz ekibinin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile yarın deplasmanda yapacağı maç için Danimarka'ya giden kafilesinde yer alıyor.
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trabzonspor, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), yeditepe üniversitesi

Trabzonspor'un genç kalecisi Kağan Moradaoğlu, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı

19:00 15.08.2022
© Fotoğraf : TwitterKağan Moradaoğlu
Kağan Moradaoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre eşit ağırlık alanında Türkiye 898'incisi olan Trabzonspor'un 19 yaşındaki kalecisi Kağan Moradaoğlu, tam burslu olarak Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı.
Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "YKS 2022’de eşit ağırlık alanında Türkiye 898'incisi olan Kağan Moradaoğlu, tam burslu Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okumaya hak kazandı. Göğsümüzü kabartan oyuncumuzu kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.
Moradaoğlu, Karadeniz ekibinin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile yarın deplasmanda yapacağı maç için Danimarka'ya giden kafilesinde yer alıyor.
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