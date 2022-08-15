https://tr.sputniknews.com/20220815/trabzonsporun-genc-kalecisi-kagan-moradaoglu-yeditepe-universitesi-hukuk-fakultesini-kazandi-1059954913.html

Trabzonspor'un genç kalecisi Kağan Moradaoğlu, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı

Trabzonspor'un genç kalecisi Kağan Moradaoğlu, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre eşit ağırlık alanında Türkiye 898'incisi olan Trabzonspor'un 19 yaşındaki kalecisi Kağan Moradaoğlu, tam... 15.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-15T19:00+0300

2022-08-15T19:00+0300

2022-08-15T19:00+0300

spor

trabzonspor

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

yeditepe üniversitesi

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Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "YKS 2022’de eşit ağırlık alanında Türkiye 898'incisi olan Kağan Moradaoğlu, tam burslu Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okumaya hak kazandı. Göğsümüzü kabartan oyuncumuzu kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.Moradaoğlu, Karadeniz ekibinin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile yarın deplasmanda yapacağı maç için Danimarka'ya giden kafilesinde yer alıyor.

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trabzonspor, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), yeditepe üniversitesi