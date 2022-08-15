https://tr.sputniknews.com/20220815/trabzonsporun-genc-kalecisi-kagan-moradaoglu-yeditepe-universitesi-hukuk-fakultesini-kazandi-1059954913.html
Trabzonspor'un genç kalecisi Kağan Moradaoğlu, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı
Trabzonspor'un genç kalecisi Kağan Moradaoğlu, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre eşit ağırlık alanında Türkiye 898'incisi olan Trabzonspor'un 19 yaşındaki kalecisi Kağan Moradaoğlu, tam... 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T19:00+0300
2022-08-15T19:00+0300
2022-08-15T19:00+0300
spor
trabzonspor
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
yeditepe üniversitesi
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Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "YKS 2022’de eşit ağırlık alanında Türkiye 898'incisi olan Kağan Moradaoğlu, tam burslu Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okumaya hak kazandı. Göğsümüzü kabartan oyuncumuzu kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.Moradaoğlu, Karadeniz ekibinin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile yarın deplasmanda yapacağı maç için Danimarka'ya giden kafilesinde yer alıyor.
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MIA „Rosiya Segodnya“
trabzonspor, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), yeditepe üniversitesi
Trabzonspor'un genç kalecisi Kağan Moradaoğlu, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre eşit ağırlık alanında Türkiye 898'incisi olan Trabzonspor'un 19 yaşındaki kalecisi Kağan Moradaoğlu, tam burslu olarak Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı.
Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "YKS 2022’de eşit ağırlık alanında Türkiye 898'incisi olan Kağan Moradaoğlu, tam burslu Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okumaya hak kazandı. Göğsümüzü kabartan oyuncumuzu kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.
Moradaoğlu, Karadeniz ekibinin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile yarın deplasmanda yapacağı maç için Danimarka'ya giden kafilesinde yer alıyor.