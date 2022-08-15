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Ukrayna yine bombaladı: Zaporojye Nükleer Santrali bölgesinde patlamalar meydana geldi
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220815/ukrayna-gucleri-yine-energodari-bombaladi-zaporojiye-nukleer-santralinin-yakininda-patlama-1059953784.html
Ukrayna yine bombaladı: Zaporojye Nükleer Santrali bölgesinde patlamalar meydana geldi
Ukrayna yine bombaladı: Zaporojye Nükleer Santrali bölgesinde patlamalar meydana geldi
Energodar yönetiminden yapılan açıklamaya göre Ukrayna ordusu kenti yeniden bombalıyor, şehir içinde ve Zaporojye Nükleer Santrali bölgesinde patlamalar... 15.08.2022, Sputnik Türkiye
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Ukrayna yine bombaladı: Zaporojye Nükleer Santrali bölgesinde patlamalar meydana geldi

18:11 15.08.2022 (güncellendi: 18:13 15.08.2022)
© Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky  / Fotoğraf bankasına girZaporojye Nükleer Santrali Rusya güçlerinin kontrolünde
Zaporojye Nükleer Santrali Rusya güçlerinin kontrolünde - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2022
© Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky
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Ayrıntılar geliyor
Energodar yönetiminden yapılan açıklamaya göre Ukrayna ordusu kenti yeniden bombalıyor, şehir içinde ve Zaporojye Nükleer Santrali bölgesinde patlamalar meydana geldi.
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