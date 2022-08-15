Ukrayna yine bombaladı: Zaporojye Nükleer Santrali bölgesinde patlamalar meydana geldi

© Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky Fotoğraf bankasına gir Zaporojye Nükleer Santrali Rusya güçlerinin kontrolünde © Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky / Fotoğraf bankasına gir

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Energodar yönetiminden yapılan açıklamaya göre Ukrayna ordusu kenti yeniden bombalıyor, şehir içinde ve Zaporojye Nükleer Santrali bölgesinde patlamalar meydana geldi.