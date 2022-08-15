https://tr.sputniknews.com/20220815/ukrayna-gucleri-yine-energodari-bombaladi-zaporojiye-nukleer-santralinin-yakininda-patlama-1059953784.html
Ukrayna yine bombaladı: Zaporojye Nükleer Santrali bölgesinde patlamalar meydana geldi
Ukrayna yine bombaladı: Zaporojye Nükleer Santrali bölgesinde patlamalar meydana geldi
Energodar yönetiminden yapılan açıklamaya göre Ukrayna ordusu kenti yeniden bombalıyor, şehir içinde ve Zaporojye Nükleer Santrali bölgesinde patlamalar... 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T18:11+0300
2022-08-15T18:11+0300
2022-08-15T18:13+0300
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zaporizhzhya nükleer santrali, zaporijya
Ukrayna yine bombaladı: Zaporojye Nükleer Santrali bölgesinde patlamalar meydana geldi
18:11 15.08.2022 (güncellendi: 18:13 15.08.2022) Abone ol
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Energodar yönetiminden yapılan açıklamaya göre Ukrayna ordusu kenti yeniden bombalıyor, şehir içinde ve Zaporojye Nükleer Santrali bölgesinde patlamalar meydana geldi.