https://tr.sputniknews.com/20220815/yks-tercih-sonuclari-aciklandi-1059927884.html

YKS tercih sonuçları açıklandı

YKS tercih sonuçları açıklandı

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinde açıklandı. 15.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-15T08:08+0300

2022-08-15T08:08+0300

2022-08-15T09:07+0300

türkiye

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

ösym

üniversite

sınav

erol özvar

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2022-Yükseköğretim Kurum Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamada, 2022- YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2022-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.Adayların, yerleştirme sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebileceği kaydedildi.'Kontenjanların yüzde 99'u doldu'YÖK Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabından "YÖK’te veriye dayalı attığımız adımlar meyvesini veriyor. YKS yerleştirme sonuçlarına göre, KKTC üniversiteleri hariç yükseköğretim kurumlarımızın kontenjanlarının %99’u doldu." mesajını paylaştı.

https://tr.sputniknews.com/20220729/2022-yks-tercihleri-basladi--1059273172.html

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yükseköğretim kurumları sınavı (yks), ösym, üniversite, sınav, erol özvar