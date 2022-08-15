https://tr.sputniknews.com/20220815/yks-tercih-sonuclari-aciklandi-1059927884.html
YKS tercih sonuçları açıklandı
YKS tercih sonuçları açıklandı
2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinde açıklandı. 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T08:08+0300
2022-08-15T08:08+0300
2022-08-15T09:07+0300
türkiye
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
ösym
üniversite
sınav
erol özvar
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2022-Yükseköğretim Kurum Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamada, 2022- YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2022-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.Adayların, yerleştirme sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebileceği kaydedildi.'Kontenjanların yüzde 99'u doldu'YÖK Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabından "YÖK’te veriye dayalı attığımız adımlar meyvesini veriyor. YKS yerleştirme sonuçlarına göre, KKTC üniversiteleri hariç yükseköğretim kurumlarımızın kontenjanlarının %99’u doldu." mesajını paylaştı.
https://tr.sputniknews.com/20220729/2022-yks-tercihleri-basladi--1059273172.html
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yükseköğretim kurumları sınavı (yks), ösym, üniversite, sınav, erol özvar
YKS tercih sonuçları açıklandı
08:08 15.08.2022 (güncellendi: 09:07 15.08.2022) Abone ol
2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinde açıklandı.
2022-Yükseköğretim Kurum Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamada, 2022- YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2022-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.
Adayların, yerleştirme sonuçlarını TC. Kimlik numaraları
ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr
internet adresinden öğrenebileceği kaydedildi.
'Kontenjanların yüzde 99'u doldu'
YÖK Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabından "YÖK’te veriye dayalı attığımız adımlar meyvesini veriyor. YKS yerleştirme sonuçlarına göre, KKTC üniversiteleri hariç yükseköğretim kurumlarımızın kontenjanlarının %99’u doldu." mesajını paylaştı.