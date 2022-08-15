Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220815/yks-tercih-sonuclari-aciklandi-1059927884.html
YKS tercih sonuçları açıklandı
YKS tercih sonuçları açıklandı
2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinde açıklandı. 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T08:08+0300
2022-08-15T09:07+0300
türkiye
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
ösym
üniversite
sınav
erol özvar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1b/1044827297_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_63140a3eca487364d6e4f448ff93198c.jpg
2022-Yükseköğretim Kurum Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamada, 2022- YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2022-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.Adayların, yerleştirme sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebileceği kaydedildi.'Kontenjanların yüzde 99'u doldu'YÖK Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabından "YÖK’te veriye dayalı attığımız adımlar meyvesini veriyor. YKS yerleştirme sonuçlarına göre, KKTC üniversiteleri hariç yükseköğretim kurumlarımızın kontenjanlarının %99’u doldu." mesajını paylaştı.
https://tr.sputniknews.com/20220729/2022-yks-tercihleri-basladi--1059273172.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1b/1044827297_92:0:1159:800_1920x0_80_0_0_1bc5f988a056ce9a86dd9e8d5ad32950.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yükseköğretim kurumları sınavı (yks), ösym, üniversite, sınav, erol özvar

YKS tercih sonuçları açıklandı

08:08 15.08.2022 (güncellendi: 09:07 15.08.2022)
© AA / Özgün TiranYKS- AYT
YKS- AYT - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2022
© AA / Özgün Tiran
Abone olTelegram
2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinde açıklandı.
2022-Yükseköğretim Kurum Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamada, 2022- YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2022-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.
Adayların, yerleştirme sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebileceği kaydedildi.
YKS - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2022
TÜRKİYE
2022 YKS tercihleri başladı
29 Temmuz, 13:26

'Kontenjanların yüzde 99'u doldu'

YÖK Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabından "YÖK’te veriye dayalı attığımız adımlar meyvesini veriyor. YKS yerleştirme sonuçlarına göre, KKTC üniversiteleri hariç yükseköğretim kurumlarımızın kontenjanlarının %99’u doldu." mesajını paylaştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала