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Bolu'da yolcu otobüsü yandı
Bolu'da yolcu otobüsü yandı
Bolu’da, TEM Otoyolu’nda seyir halinde olan yolcu otobüsü yandı. Olayda can kaybı yaşanmazken yolcu otobüsü tamamen kullanılamaz hale geldi. 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T08:02+0300
2022-08-15T08:05+0300
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otobüs
tem otoyolu
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Trabzon’dan İstanbul’a seyir halinde olan Barış Baca idaresindeki 06 BAZ 818 plakalı 45 yolcusu bulunan otobüste henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Otobüste duman çıktığını gören sürücü aracı emniyet şeridine çekerek yolculardan otobüsü terk etmelerini istedi.Yolcuların otobüsten inmesinden kısa süre sonra araç alev alev yanmaya başladı. Kendi imkanlarıyla yangını söndürmeyi başaramayan sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Alev alev yanan otobüs tamamen kullanılamaz hale geldi.Yangın sebebiyle TEM’in İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Yanan yolcu otobüsünde yapılan soğutma çalışmasının ardından trafik yeniden normale döndü.Yangınla ilgili konuşan yolcular, otobüsün yanmadan önce arızalandığını ve dinlenme tesisinde tamir edildiğini belirttiler.
https://tr.sputniknews.com/20220811/icinde-74-kisi-tasiyan-yolcu-otobusu-temde-alev-alev-yandi--1059820281.html
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otobüs, tem otoyolu, yolcu

Bolu'da yolcu otobüsü yandı

08:02 15.08.2022 (güncellendi: 08:05 15.08.2022)
© İHA / FARUK ÇİDEMYolcu otobüsü seyir halindeyken yandı
Yolcu otobüsü seyir halindeyken yandı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2022
© İHA / FARUK ÇİDEM
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Bolu’da, TEM Otoyolu’nda seyir halinde olan yolcu otobüsü yandı. Olayda can kaybı yaşanmazken yolcu otobüsü tamamen kullanılamaz hale geldi.
Trabzon’dan İstanbul’a seyir halinde olan Barış Baca idaresindeki 06 BAZ 818 plakalı 45 yolcusu bulunan otobüste henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Otobüste duman çıktığını gören sürücü aracı emniyet şeridine çekerek yolculardan otobüsü terk etmelerini istedi.
Yolcuların otobüsten inmesinden kısa süre sonra araç alev alev yanmaya başladı. Kendi imkanlarıyla yangını söndürmeyi başaramayan sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Alev alev yanan otobüs tamamen kullanılamaz hale geldi.
Yangın sebebiyle TEM’in İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Yanan yolcu otobüsünde yapılan soğutma çalışmasının ardından trafik yeniden normale döndü.
Yangınla ilgili konuşan yolcular, otobüsün yanmadan önce arızalandığını ve dinlenme tesisinde tamir edildiğini belirttiler.
74 kişilik yolcu otobüsü TEM'de alev alev yandı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2022
TÜRKİYE
İçinde 74 kişi taşıyan yolcu otobüsü TEM'de alev alev yandı
11 Ağustos, 22:34
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