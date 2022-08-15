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YouTube'dan abonelik hizmeti: Disney Plus ve Netflix gibi platformları bir araya getiriyor
YouTube'dan abonelik hizmeti: Disney Plus ve Netflix gibi platformları bir araya getiriyor
YouTube, Netflix ve Disney Plus gibi platformların aboneliklerini satacak. Artık diğer platformların abonelikleri YouTube'un video izleme akışında satışa... 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T15:08+0300
2022-08-15T15:15+0300
youtube
netflix
yaşam
abonelik
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Popüler video izleme platformu YouTube'un uzun zamandır video akışlarında abonelik satmak için çalışmalar yaptığı öğrenildi.Sonbaharda kullanıma sunulabilirDonanım Haber’in Wall Street Journal’dan aktardığı habere göre YouTube, video akışlarında bir çevrimiçi mağaza açmayı planlıyor.Habere göre YouTube, Kanal Mağazası özelliği üzerinde en az 18 aydır çalışıyor ve sonbaharda kullanıma sunulabilir. Bu özellik sayesinde YouTube, video akışlarında abonelik satarak daha fazla gelir elde etmeyi amaçlıyor.
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youtube, netflix, abonelik

YouTube'dan abonelik hizmeti: Disney Plus ve Netflix gibi platformları bir araya getiriyor

15:08 15.08.2022 (güncellendi: 15:15 15.08.2022)
© REUTERS / Lucy NicholsonYouTube - logo
YouTube - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2022
© REUTERS / Lucy Nicholson
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YouTube, Netflix ve Disney Plus gibi platformların aboneliklerini satacak. Artık diğer platformların abonelikleri YouTube'un video izleme akışında satışa sunulacak. YouTube'un 18 aydır üzerinde çalıştığı özelliğin önümüzdeki sonbahar faaliyete geçmesi tahmin ediliyor.
Popüler video izleme platformu YouTube'un uzun zamandır video akışlarında abonelik satmak için çalışmalar yaptığı öğrenildi.

Sonbaharda kullanıma sunulabilir

Donanım Haber’in Wall Street Journal’dan aktardığı habere göre YouTube, video akışlarında bir çevrimiçi mağaza açmayı planlıyor.
Habere göre YouTube, Kanal Mağazası özelliği üzerinde en az 18 aydır çalışıyor ve sonbaharda kullanıma sunulabilir. Bu özellik sayesinde YouTube, video akışlarında abonelik satarak daha fazla gelir elde etmeyi amaçlıyor.
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