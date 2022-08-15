https://tr.sputniknews.com/20220815/youtubedan-abonelik-hizmeti-disney-plus-ve-netflix-gibi-platformlari-bir-araya-getiriyor-1059947015.html

YouTube'dan abonelik hizmeti: Disney Plus ve Netflix gibi platformları bir araya getiriyor

YouTube'dan abonelik hizmeti: Disney Plus ve Netflix gibi platformları bir araya getiriyor

YouTube, Netflix ve Disney Plus gibi platformların aboneliklerini satacak. Artık diğer platformların abonelikleri YouTube'un video izleme akışında satışa... 15.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-15T15:08+0300

2022-08-15T15:08+0300

2022-08-15T15:15+0300

youtube

netflix

yaşam

abonelik

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Popüler video izleme platformu YouTube'un uzun zamandır video akışlarında abonelik satmak için çalışmalar yaptığı öğrenildi.Sonbaharda kullanıma sunulabilirDonanım Haber’in Wall Street Journal’dan aktardığı habere göre YouTube, video akışlarında bir çevrimiçi mağaza açmayı planlıyor.Habere göre YouTube, Kanal Mağazası özelliği üzerinde en az 18 aydır çalışıyor ve sonbaharda kullanıma sunulabilir. Bu özellik sayesinde YouTube, video akışlarında abonelik satarak daha fazla gelir elde etmeyi amaçlıyor.

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2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

youtube, netflix, abonelik