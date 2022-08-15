https://tr.sputniknews.com/20220815/zaharovadan-batiya-kievi-zaporojye-nukleer-santralini-bombalamayi-durdurmasi-icin-zorlayin-1059959141.html
Zaharova’dan Batı'ya: Kiev’i Zaporojye Nükleer Santrali’ni bombalamayı durdurması için zorlayın
Zaharova’dan Batı'ya: Kiev’i Zaporojye Nükleer Santrali’ni bombalamayı durdurması için zorlayın
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD ve Avrupa Birliği’ni (AB) Zaporojye Nükleer Santrali ile ilgili oyun oynamayı bırakmaya ve Kiev'i... 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T20:42+0300
2022-08-15T20:42+0300
2022-08-15T20:42+0300
ukrayna krizi
zaporojye
nükleer santral
bombardıman
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mariya zaharova
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamasında, ABD ve AB’ye Zaporojye Nükleer Santrali ile ilgili oyun oynamayı bırakma ve Kiev'i bombardımanlara son vermesi için zorlama çağrısı yapıldı.Açıklamada, “Washington, Brüksel ve başta Avrupa’dakiler olmak üzere diğer başkentleri, Zaporojye Nükleer Santrali etrafındaki sorumsuzca oyunları ve entrikaları bırakmaya ve Kiev’deki yetkilileri tesisi ve bitişik toprakları bombalamaya derhal son vermesi için zorlamaya çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.‘IAEA’nın Zaporojye Nükleer Santrali misyonunu engelleme girişimlerini kınıyoruz’Rusya’nın ayrıca Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun (IAEA) Zaporojye Nükleer Santrali misyonunu engelleme girişimlerini kararlılıkla kınadığına dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi:
https://tr.sputniknews.com/20220815/ukrayna-gucleri-yine-energodari-bombaladi-zaporojiye-nukleer-santralinin-yakininda-patlama-1059953784.html
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zaporojye, nükleer santral, bombardıman, ukrayna, mariya zaharova, ab, abd
Zaharova’dan Batı'ya: Kiev’i Zaporojye Nükleer Santrali’ni bombalamayı durdurması için zorlayın
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD ve Avrupa Birliği’ni (AB) Zaporojye Nükleer Santrali ile ilgili oyun oynamayı bırakmaya ve Kiev'i bombardımanlara son vermesi için zorlamaya çağırdı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamasında, ABD ve AB’ye Zaporojye Nükleer Santrali ile ilgili oyun oynamayı bırakma ve Kiev'i bombardımanlara son vermesi için zorlama çağrısı yapıldı.
Açıklamada, “Washington, Brüksel ve başta Avrupa’dakiler olmak üzere diğer başkentleri, Zaporojye Nükleer Santrali etrafındaki sorumsuzca oyunları ve entrikaları bırakmaya ve Kiev’deki yetkilileri tesisi ve bitişik toprakları bombalamaya derhal son vermesi için zorlamaya çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.
‘IAEA’nın Zaporojye Nükleer Santrali misyonunu engelleme girişimlerini kınıyoruz’
Rusya’nın ayrıca Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun (IAEA) Zaporojye Nükleer Santrali misyonunu engelleme girişimlerini kararlılıkla kınadığına dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi:
“Ajans ve yönetimi ile yakın işbirliği içinde, IAEA uzmanlarının santrale ulaşması ve Ukrayna tarafının yıkıcı eylemleri ile ilgili gerçekçi değerlendirme yapması için elimizden gelen her şeyi yapacağız.”