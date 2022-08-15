https://tr.sputniknews.com/20220815/zaharovadan-batiya-kievi-zaporojye-nukleer-santralini-bombalamayi-durdurmasi-icin-zorlayin-1059959141.html

Zaharova’dan Batı'ya: Kiev’i Zaporojye Nükleer Santrali’ni bombalamayı durdurması için zorlayın

Zaharova’dan Batı'ya: Kiev’i Zaporojye Nükleer Santrali’ni bombalamayı durdurması için zorlayın

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD ve Avrupa Birliği’ni (AB) Zaporojye Nükleer Santrali ile ilgili oyun oynamayı bırakmaya ve Kiev'i... 15.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-15T20:42+0300

2022-08-15T20:42+0300

2022-08-15T20:42+0300

ukrayna krizi

zaporojye

nükleer santral

bombardıman

ukrayna

mariya zaharova

ab

abd

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamasında, ABD ve AB’ye Zaporojye Nükleer Santrali ile ilgili oyun oynamayı bırakma ve Kiev'i bombardımanlara son vermesi için zorlama çağrısı yapıldı.Açıklamada, “Washington, Brüksel ve başta Avrupa’dakiler olmak üzere diğer başkentleri, Zaporojye Nükleer Santrali etrafındaki sorumsuzca oyunları ve entrikaları bırakmaya ve Kiev’deki yetkilileri tesisi ve bitişik toprakları bombalamaya derhal son vermesi için zorlamaya çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.‘IAEA’nın Zaporojye Nükleer Santrali misyonunu engelleme girişimlerini kınıyoruz’Rusya’nın ayrıca Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun (IAEA) Zaporojye Nükleer Santrali misyonunu engelleme girişimlerini kararlılıkla kınadığına dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi:

https://tr.sputniknews.com/20220815/ukrayna-gucleri-yine-energodari-bombaladi-zaporojiye-nukleer-santralinin-yakininda-patlama-1059953784.html

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zaporojye, nükleer santral, bombardıman, ukrayna, mariya zaharova, ab, abd