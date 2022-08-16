Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220816/abd-adalet-bakanligi-trumpin-evine-yapilan-baskinin-detaylarinin-aciklanmasini-reddetti--1059973259.html
ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın evine yapılan baskının detaylarının açıklanmasını reddetti
ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın evine yapılan baskının detaylarının açıklanmasını reddetti
ABD Adalet Bakanlığı, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanlarının, 8 Ağustos’ta eski Başkan Donald Trump’ın evine düzenledikleri baskında arama emriyle ilgili... 16.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-16T02:38+0300
2022-08-16T02:38+0300
dünya
abd
abd adalet bakanlığı
donald trump
fbi
federal soruşturma bürosu (fbi)
ev
baskın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0a/1058542299_0:298:3073:2026_1920x0_80_0_0_4df3883b5046900cb221f264c876b504.jpg
ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Hükümetin beyanının bu aşamada ifşa edilmesi, muhtemelen bu soruşturma ilerledikçe ve diğer yüksek profilli soruşturmalarda yardım istenebilecek tanıkların gelecekteki iş birliğini sekteye uğratacaktır" ifadesine yer verildi.Açıklamada ayrıca “Bu soruşturmanın son derece gizli materyalleri içermesi, soruşturmanın bütünlüğünün korunması gereğinin altını çizmekte ve bilgilerin zamanından önce veya uygunsuz şekilde kamuya ifşa edilmesi halinde ortaya çıkabilecek zararı daha da artırmaktadır" uyarısı yapıldı.ABD’nin önde gelen medya kuruluşları, federal mahkemeden, FBI ajanlarının geçen hafta Trump’ın Mar-a-Lago malikanesinde arama yapmak zorunda kalmasının muhtemel nedenini açıklayan argümanı ortaya koyan yeminli beyanın açıklanması başvurusunda bulunmuştu.ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, 11 Ağustos’ta, FBI baskını hakkında ilk defa açıklama yaparak, Trump’ın malikanesinde yapılan aramayı kendisinin onayladığını söylemiş, kamuoyunda süren tartışmalar üzerine olayın daha net anlaşılması için Adalet Bakanlığının arama emri ve el konulan malzemelerle ilgili gizliliğin kaldırması talebiyle Florida Bölge Mahkemesine başvuruda bulunduklarını duyurmuştu.Trump’ın da arama emrinin kamuoyu ile paylaşılmasına karşı olmadığını belirtmesi üzerine federal yargıç, 12 Ağustos’ta arama emrini ve el konulan malzemeler listesi tutanağını kamuya açıklamıştı.Yayımlanan 'arama emri'nin detaylarında FBI ajanlarının, Casusluk Yasası kapsamında üç farklı federal yasanın olası ihlallerini araştırdıklarına yer verilmiş, baskında 'çok gizli' (Top Secret) damgalı 11 set belge alındığı da tutanaklara geçirilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220815/trump-fbi-evimden-3-pasaportumu-caldi-1059964887.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0a/1058542299_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_187d0393a9b4085097b3820202231f54.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, abd adalet bakanlığı, donald trump, fbi, federal soruşturma bürosu (fbi), ev, baskın

ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın evine yapılan baskının detaylarının açıklanmasını reddetti

02:38 16.08.2022
© AP Photo / John LocherDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2022
© AP Photo / John Locher
Abone olTelegram
ABD Adalet Bakanlığı, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanlarının, 8 Ağustos’ta eski Başkan Donald Trump’ın evine düzenledikleri baskında arama emriyle ilgili argümanların açıklanmasına onay vermedi.
ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Hükümetin beyanının bu aşamada ifşa edilmesi, muhtemelen bu soruşturma ilerledikçe ve diğer yüksek profilli soruşturmalarda yardım istenebilecek tanıkların gelecekteki iş birliğini sekteye uğratacaktır" ifadesine yer verildi.
Açıklamada ayrıca “Bu soruşturmanın son derece gizli materyalleri içermesi, soruşturmanın bütünlüğünün korunması gereğinin altını çizmekte ve bilgilerin zamanından önce veya uygunsuz şekilde kamuya ifşa edilmesi halinde ortaya çıkabilecek zararı daha da artırmaktadır" uyarısı yapıldı.
ABD’nin önde gelen medya kuruluşları, federal mahkemeden, FBI ajanlarının geçen hafta Trump’ın Mar-a-Lago malikanesinde arama yapmak zorunda kalmasının muhtemel nedenini açıklayan argümanı ortaya koyan yeminli beyanın açıklanması başvurusunda bulunmuştu.
ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, 11 Ağustos’ta, FBI baskını hakkında ilk defa açıklama yaparak, Trump’ın malikanesinde yapılan aramayı kendisinin onayladığını söylemiş, kamuoyunda süren tartışmalar üzerine olayın daha net anlaşılması için Adalet Bakanlığının arama emri ve el konulan malzemelerle ilgili gizliliğin kaldırması talebiyle Florida Bölge Mahkemesine başvuruda bulunduklarını duyurmuştu.
Trump’ın da arama emrinin kamuoyu ile paylaşılmasına karşı olmadığını belirtmesi üzerine federal yargıç, 12 Ağustos’ta arama emrini ve el konulan malzemeler listesi tutanağını kamuya açıklamıştı.
Yayımlanan 'arama emri'nin detaylarında FBI ajanlarının, Casusluk Yasası kapsamında üç farklı federal yasanın olası ihlallerini araştırdıklarına yer verilmiş, baskında 'çok gizli' (Top Secret) damgalı 11 set belge alındığı da tutanaklara geçirilmişti.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2022
DÜNYA
Trump: FBI, evimden 3 pasaportumu çaldı
Dün, 23:31
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала