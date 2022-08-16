https://tr.sputniknews.com/20220816/abddeki-musluman-cinayetlerinde-yeni-detaylar-ortaya-cikti-zanliya-oglu-da-yardim-etmis-1059976935.html

ABD'deki Müslüman cinayetleriyle ilgili yeni iddia: Zanlıya oğlu da yardım etmiş

ABD'deki Müslüman cinayetleriyle ilgili yeni iddia: Zanlıya oğlu da yardım etmiş

ABD'nin New Mexico eyaletine bağlı Albuquerque şehrindeki Müslüman cinayetlerinin "baş şüphelisi” olarak yakalanan Muhammad Syed’in oğlunun da olayla... 16.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-16T05:35+0300

2022-08-16T05:35+0300

2022-08-16T05:40+0300

dünya

mexico city

abd

müslüman

muhammad syed

suhail shaheen

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ABD'nin New Mexico eylaletine Albuquerque şehrinde son 9 ayda 4 Müslüman'ın pusuya düşürülerek öldürülmesiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.Cinayetlerin "baş şüphelisi” olarak yakalanan Afgan asıllı Muhammad Syed’in oğlunun da olayla bağlantısı olduğu öne sürüldü.Silah satın alırken yanlış bilgiler verdiği ortaya çıktıktan sonran gözaltına alınan 21 yaşındaki Shaheen Syed’in bugün çıkarıldığı mahkemede tutukluluğunun devamına karar verildi.Federal savcılar, oğul Syed’in cep telefonu kayıtlarının, babasına, 5 Ağustos'ta öldürülen Pakistanlı 25 yaşındaki Naeem Hussain'in izini sürmesine yardım etmiş olabileceğini gösterdiğine dikkat çekti.Savcılar iddianamede, Syed’in telefon kayıtlarına göre cinayet günü aynı bölgede bulunduğu ve babası ile kısa ve sürekli görüşmeler yaptığının tespit edildiği kaydedildi.Shaheen Syed’in avukatı ise mahkeme dosyalarında yer alan müvekkili aleyhindeki iddiaların "zayıf ve spekülatif" olduğunu öne sürdü.Ne olmuştu?New Mexico eyaletinin en büyük şehri Albuquerque'da, son 9 ayda 4 Müslüman'ın vurularak öldürülmesi korku ve endişeye neden olmuştu.62 yaşındaki Mohammad Ahmad, 7 Kasım 2021'de helal market işletmesinin arkasındaki araç parkında ölü bulunmuştu.41 yaşındaki Aftab Hussein, 26 Temmuz'da apartmanının park yerinde vurularak öldürülmüştü.Öğrenci lideri 27 yaşındaki Muhammad Afzaal Hussain, 1 Ağustos'ta New Mexico Üniversitesi yolunda vurularak öldürülmüş, 5 Ağustos Cuma gecesi de 25 yaşındaki Naeem Hussain silahlı saldırıların son kurban olduğu açıklanmıştı.Federal ve eyalet polisinin süren araştırmaları sonucu, Afgan kökenli 51 yaşındaki Muhammad Syed, son iki cinayetin “baş şüphelisi” olarak Texas’a giderken aracında gözaltına alınmıştı.Syed’in aracında ve evinde yapılan aramalarda, ateşli silahlar ele geçirilmiş ve mermilerinin cinayet yerlerinde bulunan mermi kovanları ile eşleştiği açıklanmıştı.Syed’in evinde ayrıca cinayet kurbanı iki kişiyi de belli ölçüde tanıdığını gösteren belgeler bulunduğu kaydedilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220810/abddeki-musluman-cinayetlerinin-bas-suphelisi-aciklandi-1059736634.html

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mexico city, abd, müslüman, muhammad syed, suhail shaheen