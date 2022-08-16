Adana'da IŞİD operasyonu: 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde IŞİD adına farklı görevlerde bulundukları ileri sürülen 10 şüphelinin kentte olduğunu tespit etti.



Yabancı uyruklu şüphelilerin bulunduğu adreslere özel harekat polislerinin de desteğiyle baskın düzenlendi.



Ekipler, sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı, özel harekat polisleri de evlerin kapılarını koçbaşıyla kırdı.



Polis ekipleri, adreslerde arama yaptı.