https://tr.sputniknews.com/20220816/adanada-isid-operasyonu-10-supheli-hakkinda-gozalti-karari-verildi-1059978514.html
Adana'da IŞİD operasyonu: 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Adana'da IŞİD operasyonu: 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Adana'da IŞİD'e yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. 16.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-16T08:09+0300
2022-08-16T08:09+0300
2022-08-16T08:11+0300
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işid
operasyon
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde IŞİD adına farklı görevlerde bulundukları ileri sürülen 10 şüphelinin kentte olduğunu tespit etti.Yabancı uyruklu şüphelilerin bulunduğu adreslere özel harekat polislerinin de desteğiyle baskın düzenlendi.Ekipler, sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı, özel harekat polisleri de evlerin kapılarını koçbaşıyla kırdı.Polis ekipleri, adreslerde arama yaptı.Gözaltına alınan 7 şüpheli Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.Ekipler, adreste bulunmayan 3 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220812/istanbulda-isid-operasyonu-12-gozalti-1059838027.html
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Adana'da IŞİD operasyonu: 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
08:09 16.08.2022 (güncellendi: 08:11 16.08.2022) Abone ol
Adana'da IŞİD'e yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde IŞİD adına farklı görevlerde bulundukları ileri sürülen 10 şüphelinin kentte olduğunu tespit etti.
Yabancı uyruklu şüphelilerin bulunduğu adreslere özel harekat polislerinin de desteğiyle baskın düzenlendi.
Ekipler, sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı, özel harekat polisleri de evlerin kapılarını koçbaşıyla kırdı.
Polis ekipleri, adreslerde arama yaptı.
Gözaltına alınan 7 şüpheli Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Ekipler, adreste bulunmayan 3 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.