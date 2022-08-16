Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220816/avrupa-atletizm-sampiyonasinda-yasemin-candan-altin-madalya-1059978136.html
Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Yasemin Can'dan altın madalya
Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Yasemin Can'dan altın madalya
Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Yasemin Can 10 bin metrede altın madalya kazandı. 16.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-16T07:09+0300
2022-08-16T07:09+0300
spor
atletizm
türkiye
madalya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/10/1059977991_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_1367e920ac99eef2d1bf5ca7b1d47e25.jpg
Almanya'da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden milli atlet Yasemin Can altın madalya elde etti.Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 10 bin metre yarışlarında Türkiye'yi temsil eden Yasemin Can 30:32.57'lik derecesiyle altın madalya kazandı.Avrupa Atletizm Şampiyonası 21 Ağustos'ta sona erecek.
https://tr.sputniknews.com/20220731/kadin-milli-golf-takimi-macaristanda-altin-madalya-kazandi-1059327037.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/10/1059977991_69:0:1136:800_1920x0_80_0_0_72cc7d78deca6d239afc3bd410ae01e9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
atletizm, türkiye, madalya

Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Yasemin Can'dan altın madalya

07:09 16.08.2022
© AAAvrupa Atletizm Şampiyonası'nda Yasemin Can'dan altın madalya
Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Yasemin Can'dan altın madalya - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2022
© AA
Abone olTelegram
Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Yasemin Can 10 bin metrede altın madalya kazandı.
Almanya'da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden milli atlet Yasemin Can altın madalya elde etti.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 10 bin metre yarışlarında Türkiye'yi temsil eden Yasemin Can 30:32.57'lik derecesiyle altın madalya kazandı.

Avrupa Atletizm Şampiyonası 21 Ağustos'ta sona erecek.
golf - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2022
SPOR
Kadın Milli Golf Takımı, Macaristan'da altın madalya kazandı
31 Temmuz, 08:38
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала