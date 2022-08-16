https://tr.sputniknews.com/20220816/avrupa-atletizm-sampiyonasinda-yasemin-candan-altin-madalya-1059978136.html
Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Yasemin Can'dan altın madalya
Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Yasemin Can'dan altın madalya
Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Yasemin Can 10 bin metrede altın madalya kazandı. 16.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-16T07:09+0300
2022-08-16T07:09+0300
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spor
atletizm
türkiye
madalya
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Almanya'da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden milli atlet Yasemin Can altın madalya elde etti.Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 10 bin metre yarışlarında Türkiye'yi temsil eden Yasemin Can 30:32.57'lik derecesiyle altın madalya kazandı.Avrupa Atletizm Şampiyonası 21 Ağustos'ta sona erecek.
https://tr.sputniknews.com/20220731/kadin-milli-golf-takimi-macaristanda-altin-madalya-kazandi-1059327037.html
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atletizm, türkiye, madalya
Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Yasemin Can'dan altın madalya
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Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Yasemin Can 10 bin metrede altın madalya kazandı.
Almanya'da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden milli atlet Yasemin Can altın madalya elde etti.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 10 bin metre yarışlarında Türkiye'yi temsil eden Yasemin Can 30:32.57'lik derecesiyle altın madalya kazandı.
Avrupa Atletizm Şampiyonası 21 Ağustos'ta sona erecek.