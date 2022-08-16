https://tr.sputniknews.com/20220816/avrupa-atletizm-sampiyonasinda-yasemin-candan-altin-madalya-1059978136.html

Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Yasemin Can'dan altın madalya

Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Yasemin Can'dan altın madalya

Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Yasemin Can 10 bin metrede altın madalya kazandı. 16.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-16T07:09+0300

2022-08-16T07:09+0300

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spor

atletizm

türkiye

madalya

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Almanya'da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden milli atlet Yasemin Can altın madalya elde etti.Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 10 bin metre yarışlarında Türkiye'yi temsil eden Yasemin Can 30:32.57'lik derecesiyle altın madalya kazandı.Avrupa Atletizm Şampiyonası 21 Ağustos'ta sona erecek.

https://tr.sputniknews.com/20220731/kadin-milli-golf-takimi-macaristanda-altin-madalya-kazandi-1059327037.html

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atletizm, türkiye, madalya