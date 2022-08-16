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Bakan Nebati: Motorlu araç sektöründe haksız fiyat artışına sebep olan 100 bin mükellef tespit ettik
Bakan Nebati: Motorlu araç sektöründe haksız fiyat artışına sebep olan 100 bin mükellef tespit ettik
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Motorlu araç sektöründe haksız fiyat artışına sebep olan 100 bin mükellef RADAR sistemimize takıldı. Sıfır-ikinci el... 16.08.2022, Sputnik Türkiye
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Bakan Nebati: Motorlu araç sektöründe haksız fiyat artışına sebep olan 100 bin mükellef tespit ettik

10:49 16.08.2022 (güncellendi: 10:59 16.08.2022)
© AANureddin Nebati
Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2022
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Motorlu araç sektöründe haksız fiyat artışına sebep olan 100 bin mükellef RADAR sistemimize takıldı. Sıfır-ikinci el araç alım satımı yapan bayi, galeri ve kişiler hakkında tespit yaptık. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen, spekülasyon yapanlar için işleme başladık" ifadelerini kullandı.
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