https://tr.sputniknews.com/20220816/bakan-nebati-motorlu-arac-sektorunde-haksiz-fiyat-artisina-sebep-olan-100-bin-mukellef-tespit-ettik-1059982190.html
Bakan Nebati: Motorlu araç sektöründe haksız fiyat artışına sebep olan 100 bin mükellef tespit ettik
Bakan Nebati: Motorlu araç sektöründe haksız fiyat artışına sebep olan 100 bin mükellef tespit ettik
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Motorlu araç sektöründe haksız fiyat artışına sebep olan 100 bin mükellef RADAR sistemimize takıldı. Sıfır-ikinci el... 16.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-16T10:49+0300
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nureddin nebati
Bakan Nebati: Motorlu araç sektöründe haksız fiyat artışına sebep olan 100 bin mükellef tespit ettik
10:49 16.08.2022 (güncellendi: 10:59 16.08.2022) Abone ol
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Motorlu araç sektöründe haksız fiyat artışına sebep olan 100 bin mükellef RADAR sistemimize takıldı. Sıfır-ikinci el araç alım satımı yapan bayi, galeri ve kişiler hakkında tespit yaptık. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen, spekülasyon yapanlar için işleme başladık" ifadelerini kullandı.