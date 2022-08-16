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Bıçaklı kavgada 15 yaşındaki kardeşini yanlışlıkla yaraladı
Bıçaklı kavgada 15 yaşındaki kardeşini yanlışlıkla yaraladı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şahıs tartıştığı kişiyi bıçakladı. Arbede sırasında araya giren 15 yaşındaki çocuk ise ağabeyi tarafından kazara bıçaklandı. 16.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-16T03:34+0300
2022-08-16T03:34+0300
2022-08-16T03:38+0300
türkiye
kocaeli
izmir
bıçak
kavga
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, yaşanan olayda, K.E, Turan Güneş Caddesi'ndeki evinde 46 yaşındaki A.Ç. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.E, A.Ç. ile kavgayı ayırmak için araya giren kardeşi 15 yaşındaki E.E'yi bıçakla yaraladı.Binadakilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.Polis ekiplerince gözaltına alınan K.E'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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kocaeli, izmir, bıçak, kavga
Bıçaklı kavgada 15 yaşındaki kardeşini yanlışlıkla yaraladı
03:34 16.08.2022 (güncellendi: 03:38 16.08.2022) Abone ol
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şahıs tartıştığı kişiyi bıçakladı. Arbede sırasında araya giren 15 yaşındaki çocuk ise ağabeyi tarafından kazara bıçaklandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, yaşanan olayda, K.E, Turan Güneş Caddesi'ndeki evinde 46 yaşındaki A.Ç. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.E, A.Ç. ile kavgayı ayırmak için araya giren kardeşi 15 yaşındaki E.E'yi bıçakla yaraladı.
Binadakilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan K.E'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.