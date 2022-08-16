https://tr.sputniknews.com/20220816/bicakli-kavgada-15-yasindaki-kardesini-yanlislikla-yaraladi-1059974906.html

Bıçaklı kavgada 15 yaşındaki kardeşini yanlışlıkla yaraladı

Bıçaklı kavgada 15 yaşındaki kardeşini yanlışlıkla yaraladı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şahıs tartıştığı kişiyi bıçakladı. Arbede sırasında araya giren 15 yaşındaki çocuk ise ağabeyi tarafından kazara bıçaklandı. 16.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-16T03:34+0300

2022-08-16T03:34+0300

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türkiye

kocaeli

izmir

bıçak

kavga

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, yaşanan olayda, K.E, Turan Güneş Caddesi'ndeki evinde 46 yaşındaki A.Ç. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.E, A.Ç. ile kavgayı ayırmak için araya giren kardeşi 15 yaşındaki E.E'yi bıçakla yaraladı.Binadakilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.Polis ekiplerince gözaltına alınan K.E'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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kocaeli, izmir, bıçak, kavga