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Birçok suçlamayla karşı karşıya olan oyuncu Ezra Miller sessizliğini bozdu
Birçok suçlamayla karşı karşıya olan oyuncu Ezra Miller sessizliğini bozdu
Kariyerini tehlikeye atan davranışlar sergileyen The Flash oyuncusu Ezra Miller kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili yazılı açıklama yayınladı. Tedaviye... 16.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-16T10:06+0300
2022-08-16T10:07+0300
yaşam
ezra miller
saldırı
hırsızlık
suçlama
the flash
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Son dönemde taciz ve hırsızlık gibi suçlamalarla karşı karşıya kalan ve bu yüzden içinde bulunduğu projelerin sürekliliği de tehlikeye giren ünlü ABD'li oyuncu Ezra Miller'dan yaşadıklarıyla ilgili ilk açıklama geldi. 'Fantastic Beasts' film serisinde Credence Barebone/Aurelius Dumbledore ve DC Evreni'nde The Flash karakterini canlandıran, cinsiyet tanımlamasını reddeden ve esrar kullandığını gizlemeyen 29 yaşındaki aktörün temsilcisi tarafından Variety sitesine bu düzen bozan davranışlarıyla ilgili yapılan açıklamada Miller'ın 'karmaşık akıl sağlığı meseleleri' nedeniyle tedaviye başladığı belirtildi. Açıklamasında yakın zamanda 'yoğun kriz döneminden' geçtiğini söyleyen, artık 'karmaşık akıl sağlığı sorunlarından' mustarip olduğunun farkına varan ve tedaviye başladığını açıklayan Miller, rahatsızlık verdiği herkesten özür dileyip hayatının yeniden sağlıklı, güvenli ve üretken evresine döneceğinin sözünü verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220625/the-flashi-canlandiran-ezra-millera-silah-ve-marihuana-bulunan-evde-3-cocuk-barindirma-suclamasi-1057909520.html
https://tr.sputniknews.com/20220809/oyuncu-ezra-millera-hirsizlik-suclamasi-1059689853.html
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ezra miller, saldırı, hırsızlık, suçlama, the flash

Birçok suçlamayla karşı karşıya olan oyuncu Ezra Miller sessizliğini bozdu

10:06 16.08.2022 (güncellendi: 10:07 16.08.2022)
© AFP 2022 / ROY ROCHLINEzra Miller
Ezra Miller - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2022
© AFP 2022 / ROY ROCHLIN
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Kariyerini tehlikeye atan davranışlar sergileyen The Flash oyuncusu Ezra Miller kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili yazılı açıklama yayınladı. Tedaviye başladığını açıklayan Miller herkesten özür de diledi.
Son dönemde taciz ve hırsızlık gibi suçlamalarla karşı karşıya kalan ve bu yüzden içinde bulunduğu projelerin sürekliliği de tehlikeye giren ünlü ABD'li oyuncu Ezra Miller'dan yaşadıklarıyla ilgili ilk açıklama geldi.
Aktör Ezra Miller, 2019'da MetGala'da özellikle makyajıyla ilgi toplamıştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2022
YAŞAM
The Flash'i canlandıran Ezra Miller'a silah ve marihuana bulunan evde 3 çocuk barındırma suçlaması
25 Haziran , 12:39
'Fantastic Beasts' film serisinde Credence Barebone/Aurelius Dumbledore ve DC Evreni'nde The Flash karakterini canlandıran, cinsiyet tanımlamasını reddeden ve esrar kullandığını gizlemeyen 29 yaşındaki aktörün temsilcisi tarafından Variety sitesine bu düzen bozan davranışlarıyla ilgili yapılan açıklamada Miller'ın 'karmaşık akıl sağlığı meseleleri' nedeniyle tedaviye başladığı belirtildi.
Açıklamasında yakın zamanda 'yoğun kriz döneminden' geçtiğini söyleyen, artık 'karmaşık akıl sağlığı sorunlarından' mustarip olduğunun farkına varan ve tedaviye başladığını açıklayan Miller, rahatsızlık verdiği herkesten özür dileyip hayatının yeniden sağlıklı, güvenli ve üretken evresine döneceğinin sözünü verdi.
Ezra Miller - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
YAŞAM
Oyuncu Ezra Miller'a hırsızlık suçlaması
9 Ağustos, 11:42
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