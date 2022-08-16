https://tr.sputniknews.com/20220816/bircok-suclamayla-karsi-karsiya-olan-ezra-miller-sessizligini-bozdu--1059980472.html
Birçok suçlamayla karşı karşıya olan oyuncu Ezra Miller sessizliğini bozdu
Birçok suçlamayla karşı karşıya olan oyuncu Ezra Miller sessizliğini bozdu
Kariyerini tehlikeye atan davranışlar sergileyen The Flash oyuncusu Ezra Miller kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili yazılı açıklama yayınladı. Tedaviye... 16.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-16T10:06+0300
2022-08-16T10:06+0300
2022-08-16T10:07+0300
yaşam
ezra miller
saldırı
hırsızlık
suçlama
the flash
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/10/1059980526_0:61:3071:1788_1920x0_80_0_0_46e084f513d27e5670c8d2e0a7832101.jpg
Son dönemde taciz ve hırsızlık gibi suçlamalarla karşı karşıya kalan ve bu yüzden içinde bulunduğu projelerin sürekliliği de tehlikeye giren ünlü ABD'li oyuncu Ezra Miller'dan yaşadıklarıyla ilgili ilk açıklama geldi. 'Fantastic Beasts' film serisinde Credence Barebone/Aurelius Dumbledore ve DC Evreni'nde The Flash karakterini canlandıran, cinsiyet tanımlamasını reddeden ve esrar kullandığını gizlemeyen 29 yaşındaki aktörün temsilcisi tarafından Variety sitesine bu düzen bozan davranışlarıyla ilgili yapılan açıklamada Miller'ın 'karmaşık akıl sağlığı meseleleri' nedeniyle tedaviye başladığı belirtildi. Açıklamasında yakın zamanda 'yoğun kriz döneminden' geçtiğini söyleyen, artık 'karmaşık akıl sağlığı sorunlarından' mustarip olduğunun farkına varan ve tedaviye başladığını açıklayan Miller, rahatsızlık verdiği herkesten özür dileyip hayatının yeniden sağlıklı, güvenli ve üretken evresine döneceğinin sözünü verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220625/the-flashi-canlandiran-ezra-millera-silah-ve-marihuana-bulunan-evde-3-cocuk-barindirma-suclamasi-1057909520.html
https://tr.sputniknews.com/20220809/oyuncu-ezra-millera-hirsizlik-suclamasi-1059689853.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/10/1059980526_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_6cbb8e9c9d80c75327100b019aaa9e3a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ezra miller, saldırı, hırsızlık, suçlama, the flash
Birçok suçlamayla karşı karşıya olan oyuncu Ezra Miller sessizliğini bozdu
10:06 16.08.2022 (güncellendi: 10:07 16.08.2022) Abone ol
Kariyerini tehlikeye atan davranışlar sergileyen The Flash oyuncusu Ezra Miller kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili yazılı açıklama yayınladı. Tedaviye başladığını açıklayan Miller herkesten özür de diledi.
Son dönemde taciz ve hırsızlık gibi suçlamalarla karşı karşıya kalan ve bu yüzden içinde bulunduğu projelerin sürekliliği de tehlikeye giren ünlü ABD'li oyuncu Ezra Miller'dan yaşadıklarıyla ilgili ilk açıklama geldi.
'Fantastic Beasts' film serisinde Credence Barebone/Aurelius Dumbledore ve DC Evreni'nde The Flash karakterini canlandıran, cinsiyet tanımlamasını reddeden ve esrar kullandığını gizlemeyen 29 yaşındaki aktörün temsilcisi tarafından Variety sitesine bu düzen bozan davranışlarıyla ilgili yapılan açıklamada Miller'ın 'karmaşık akıl sağlığı meseleleri' nedeniyle tedaviye başladığı belirtildi.
Açıklamasında yakın zamanda 'yoğun kriz döneminden' geçtiğini söyleyen, artık 'karmaşık akıl sağlığı sorunlarından' mustarip olduğunun farkına varan ve tedaviye başladığını açıklayan Miller, rahatsızlık verdiği herkesten özür dileyip hayatının yeniden sağlıklı, güvenli ve üretken evresine döneceğinin sözünü verdi.