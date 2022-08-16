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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220816/canli--tahil-tasiyan-5-gemi-daha-ukraynadan-hareket-etti--1059979050.html
CANLI | Tahıl taşıyan 5 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
CANLI | Tahıl taşıyan 5 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Milli Savunma Bakanlığı, tahıl taşıyan 5 geminin daha Ukrayna'dan ayrıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, tahıl sevkiyatı kapsamında Yujniy'den 2... 16.08.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
rusya
ukrayna
askeri operasyon
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donbass
tahıl
yaptırım
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Mariupol limanı - Sputnik Türkiye

CANLI | Tahıl taşıyan 5 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

09:19 16.08.2022
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Milli Savunma Bakanlığı, tahıl taşıyan 5 geminin daha Ukrayna'dan ayrıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, tahıl sevkiyatı kapsamında Yujniy'den 2, Çernomorsk'tan 3 olmak üzere, mısır ve buğday yüklü 5 geminin Ukrayna limanlarından çıkış yaptığı belirtildi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
Rusya’ya yönelik yaptırımlara katılmayan ülkelerin yatırımcıları Moskova Borsası’nda tekrar işlem yapmaya başladı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ülkenin Volgogradskaya bölgesinde bir petrol boru hattına yönelik düzenlenmesi planlanan terör saldırısını engellediğini duyurdu.
Ukrayna Maliye Bakanı Sergey Marçenko, Kiev yönetiminin 2022'nin sonuna kadar Batılı ortaklardan 12 ila 16 milyar dolar daha almayı beklediğini söyledi.
Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Piotr Wawryzk, Rusya vatandaşlarına turist vizesi verilmesini yasaklayacak bir konsept üzerinde çalıştıklarını söyledi.
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09:18 16.08.2022
Tahıl taşıyan 5 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Milli Savunma Bakanlığı, tahıl taşıyan 5 geminin daha Ukrayna'dan ayrıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, tahıl sevkiyatı kapsamında Yujniy'den 2, Çernomorsk'tan 3 olmak üzere, mısır ve buğday yüklü 5 geminin Ukrayna limanlarından çıkış yaptığı belirtildi.
Açıklamada, ayrıca bugün Ukrayna limanlarına gidecek olan 4 geminin de Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetleneceği kaydedildi.
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