CANLI | Tahıl taşıyan 5 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl taşıyan 5 geminin daha Ukrayna'dan ayrıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, tahıl sevkiyatı kapsamında Yujniy'den 2, Çernomorsk'tan 3 olmak üzere, mısır ve buğday yüklü 5 geminin Ukrayna limanlarından çıkış yaptığı belirtildi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
Rusya’ya yönelik yaptırımlara katılmayan ülkelerin yatırımcıları Moskova Borsası’nda tekrar işlem yapmaya başladı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ülkenin Volgogradskaya bölgesinde bir petrol boru hattına yönelik düzenlenmesi planlanan terör saldırısını engellediğini duyurdu.
Ukrayna Maliye Bakanı Sergey Marçenko, Kiev yönetiminin 2022'nin sonuna kadar Batılı ortaklardan 12 ila 16 milyar dolar daha almayı beklediğini söyledi.
Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Piotr Wawryzk, Rusya vatandaşlarına turist vizesi verilmesini yasaklayacak bir konsept üzerinde çalıştıklarını söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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09:18 16.08.2022
Tahıl taşıyan 5 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Milli Savunma Bakanlığı, tahıl taşıyan 5 geminin daha Ukrayna'dan ayrıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, tahıl sevkiyatı kapsamında Yujniy'den 2, Çernomorsk'tan 3 olmak üzere, mısır ve buğday yüklü 5 geminin Ukrayna limanlarından çıkış yaptığı belirtildi.
Açıklamada, ayrıca bugün Ukrayna limanlarına gidecek olan 4 geminin de Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetleneceği kaydedildi.
Tahıl sevkiyatı kapsamında;
2’si Yuzhny, 3’ü Çernomorsk’tan olmak üzere toplam 5 gemi mısır ve buğday yüklü olarak Ukrayna limanlarından çıkış yaptı.
Ayrıca Ukrayna limanlarına gidecek olan 4 gemi de bugün Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetlenecek.