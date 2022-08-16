https://tr.sputniknews.com/20220816/deterjan-pazari-sorusturmasinda-2-tutuklama-1059977156.html
Deterjan Pazarı soruşturmasında 2 tutuklama
Deterjan Pazarı soruşturmasında 2 tutuklama
Üç katı kazanç vaadi ile 10 bin kişinin dolandırıldığı iddiasıyla başlatılan "Deterjan Pazarı" saadet zinciri soruşturmasında adliyeye sevk edilen... 16.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-16T06:26+0300
2022-08-16T06:26+0300
2022-08-16T06:26+0300
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Ankara Kahramankazan ilçesinde kurdukları fabrika aracılığıyla vatandaşları dolandırdığı ileri sürülen ve 11 Ağustos'ta Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Aralarında firma sahibi Süleyman Kocabaş'ın da yer aldığı 8 şüpheli sağlık kontrolünün ardından Kahramankazan Adliyesine sevk edildi.Adliyeye sevk edilen Kocabaş'ın da aralarında olduğu 8 şüpheliden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla 6 kişi serbest bırakıldı.200'e yakın şi̇kayetçi̇ başvurduÖte yandan soruşturma kapsamında şüphelilerin faaliyetlerine ilişkin hem Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) hem de Ticaret Bakanlığı'nın raporlarında, S.K. tarafından kurulan sistemin ticari faaliyet kapsamında olmadığı vurgulandı.Soruşturma süresince 200'e yakın kişi Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne başvurarak şikayetçi oldu.Yaklaşık 1 yıl önce "tozu satın alın, yoğurup banyo topu yapın, kuruttuktan sonra bize 3 katı fiyatına satın" şeklindeki sloganlarla adını duyuran firma, kendilerine ham madde için ödeme yapanlara üretim karşılığında çeşitli kimyasallar gönderdi.İlk etapta 30 gün içinde kurutularak imal edilen ürünleri 3 kat yüksek fiyata satın alan firma, talep arttıkça sabun topunun "kuruma" süresini 90 güne çıkardı. Bu sayede 1 yılda sisteme dahil olan kişi sayısı yaklaşık 40 bini buldu.
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Deterjan Pazarı soruşturmasında 2 tutuklama
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Üç katı kazanç vaadi ile 10 bin kişinin dolandırıldığı iddiasıyla başlatılan "Deterjan Pazarı" saadet zinciri soruşturmasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 6 kişi serbest bırakıldı.
Ankara Kahramankazan ilçesinde kurdukları fabrika aracılığıyla vatandaşları dolandırdığı ileri sürülen ve 11 Ağustos'ta Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Aralarında firma sahibi Süleyman Kocabaş'ın da yer aldığı 8 şüpheli sağlık kontrolünün ardından Kahramankazan Adliyesine sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen Kocabaş'ın da aralarında olduğu 8 şüpheliden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla 6 kişi serbest bırakıldı.
200'e yakın şi̇kayetçi̇ başvurdu
Öte yandan soruşturma kapsamında şüphelilerin faaliyetlerine ilişkin hem Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) hem de Ticaret Bakanlığı'nın raporlarında, S.K. tarafından kurulan sistemin ticari faaliyet kapsamında olmadığı vurgulandı.
Soruşturma süresince 200'e yakın kişi Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne başvurarak şikayetçi oldu.
Yaklaşık 1 yıl önce "tozu satın alın, yoğurup banyo topu yapın, kuruttuktan sonra bize 3 katı fiyatına satın" şeklindeki sloganlarla adını duyuran firma, kendilerine ham madde için ödeme yapanlara üretim karşılığında çeşitli kimyasallar gönderdi.
İlk etapta 30 gün içinde kurutularak imal edilen ürünleri 3 kat yüksek fiyata satın alan firma, talep arttıkça sabun topunun "kuruma" süresini 90 güne çıkardı. Bu sayede 1 yılda sisteme dahil olan kişi sayısı yaklaşık 40 bini buldu.