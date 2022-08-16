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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220816/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1059978743.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 17.95 liradan işlem görüyor, Euro/TL ise aynı dakikalarda 18.2308 lira ile işlem görüyor. 16.08.2022, Sputnik Türkiye
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2022-08-16T08:52+0300
ekonomi
dolar
euro
türk lirası
çeyrek altın
altın
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Dolar, 16 Ağustos 2022 sabahında 17,95 lira bandında yer alıyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 17,9526 lira, satış fiyatı 17,9599 liradan işlem görüyor.Euro/TL ise aynı dakikalarda 18,2308 lira alış fiyatı, 18,2643 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı, 1800 dolar altındaki seyrine devam ederken, uluslarası piyasada 1782 dolara alıcı buluyor.Spot piyasada altın satış fiyatları;Gram altın 1028 lira,Çeyrek altın 1702 lira,Yarım altın 3405 lira,Cumhuriyet altını 6788 liradan işlem görüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220815/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1059928181.html
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dolar, euro, türk lirası, çeyrek altın, altın

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

08:52 16.08.2022
© AATL - Dolar
TL - Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2022
© AA
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Dolar 17.95 liradan işlem görüyor, Euro/TL ise aynı dakikalarda 18.2308 lira ile işlem görüyor.
Dolar, 16 Ağustos 2022 sabahında 17,95 lira bandında yer alıyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 17,9526 lira, satış fiyatı 17,9599 liradan işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 18,2308 lira alış fiyatı, 18,2643 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Ons altın fiyatı, 1800 dolar altındaki seyrine devam ederken, uluslarası piyasada 1782 dolara alıcı buluyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları;
Gram altın 1028 lira,
Çeyrek altın 1702 lira,
Yarım altın 3405 lira,
Cumhuriyet altını 6788 liradan işlem görüyor.
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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