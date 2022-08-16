https://tr.sputniknews.com/20220816/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1059978743.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 17.95 liradan işlem görüyor, Euro/TL ise aynı dakikalarda 18.2308 lira ile işlem görüyor. 16.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-16T08:52+0300
2022-08-16T08:52+0300
2022-08-16T08:52+0300
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Dolar, 16 Ağustos 2022 sabahında 17,95 lira bandında yer alıyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 17,9526 lira, satış fiyatı 17,9599 liradan işlem görüyor.Euro/TL ise aynı dakikalarda 18,2308 lira alış fiyatı, 18,2643 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı, 1800 dolar altındaki seyrine devam ederken, uluslarası piyasada 1782 dolara alıcı buluyor.Spot piyasada altın satış fiyatları;Gram altın 1028 lira,Çeyrek altın 1702 lira,Yarım altın 3405 lira,Cumhuriyet altını 6788 liradan işlem görüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220815/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1059928181.html
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dolar, euro, türk lirası, çeyrek altın, altın
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar 17.95 liradan işlem görüyor, Euro/TL ise aynı dakikalarda 18.2308 lira ile işlem görüyor.
Dolar, 16 Ağustos 2022 sabahında 17,95 lira bandında yer alıyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 17,9526 lira, satış fiyatı 17,9599 liradan işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 18,2308 lira alış fiyatı, 18,2643 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Ons altın fiyatı, 1800 dolar altındaki seyrine devam ederken, uluslarası piyasada 1782 dolara alıcı buluyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları;
Cumhuriyet altını 6788 liradan işlem görüyor.