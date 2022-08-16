https://tr.sputniknews.com/20220816/haftalik-koronavirus-tablosu-aciklandi--1059969294.html
Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı: 232 bin 253 yeni vaka, 380 can kaybı
Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı: 232 bin 253 yeni vaka, 380 can kaybı
Türkiye'nin haftalık Kovid-19 vaka tablosu açıklandı. Tabloya göre, 1-7 Ağustos haftasında 232 bin 253 kişinin testi pozitif çıktı, 380 kişi hayatını kaybetti... 16.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-16T00:57+0300
2022-08-16T00:57+0300
2022-08-16T01:14+0300
koronavirüs
koronavirüs
türkiye’de kovid-19 salgını
kovid-19
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Sağlık Bakanlığı, 1-7 Ağustos 2022 tarihli haftalık Koronavirüs tablosunu açıkladı.Haftalık tabloya göre, 232 bin 253 kişinin testi pozitif çıktı, 380 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 447 bin 132 oldu. Bu verilere göre günlük ortalama 33 bin 179 vakaya rastlandı.Önceki hafta vaka sayısı 406 bin 322 olarak açıklanmıştı.Buna göre aktif vaka bir önceki haftaya göre 215 bin 259 azalmış oldu. Türkiye'de ilk CKvid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 16 milyon 528 bin 70'e yükselirken, 100 bin 58 kişi hayatını kaybetti.
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koronavirüs, türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19
Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı: 232 bin 253 yeni vaka, 380 can kaybı
00:57 16.08.2022 (güncellendi: 01:14 16.08.2022) Abone ol
Türkiye'nin haftalık Kovid-19 vaka tablosu açıklandı. Tabloya göre, 1-7 Ağustos haftasında 232 bin 253 kişinin testi pozitif çıktı, 380 kişi hayatını kaybetti. Salgının başından bu yana toplam can kaybı 100 bini aştı.
Sağlık Bakanlığı, 1-7 Ağustos 2022 tarihli haftalık Koronavirüs tablosunu açıkladı.
Haftalık tabloya göre, 232 bin 253 kişinin testi pozitif çıktı, 380 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 447 bin 132 oldu. Bu verilere göre günlük ortalama 33 bin 179 vakaya rastlandı.
Önceki hafta vaka sayısı 406 bin 322 olarak açıklanmıştı.
Buna göre aktif vaka bir önceki haftaya göre 215 bin 259 azalmış oldu.
Türkiye'de ilk CKvid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 16 milyon 528 bin 70'e yükselirken, 100 bin 58 kişi hayatını kaybetti.