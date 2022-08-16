https://tr.sputniknews.com/20220816/haftalik-koronavirus-tablosu-aciklandi--1059969294.html

Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı: 232 bin 253 yeni vaka, 380 can kaybı

Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı: 232 bin 253 yeni vaka, 380 can kaybı

Türkiye'nin haftalık Kovid-19 vaka tablosu açıklandı. Tabloya göre, 1-7 Ağustos haftasında 232 bin 253 kişinin testi pozitif çıktı, 380 kişi hayatını kaybetti... 16.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-16T00:57+0300

2022-08-16T00:57+0300

2022-08-16T01:14+0300

koronavirüs

koronavirüs

türkiye’de kovid-19 salgını

kovid-19

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Sağlık Bakanlığı, 1-7 Ağustos 2022 tarihli haftalık Koronavirüs tablosunu açıkladı.Haftalık tabloya göre, 232 bin 253 kişinin testi pozitif çıktı, 380 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 447 bin 132 oldu. Bu verilere göre günlük ortalama 33 bin 179 vakaya rastlandı.Önceki hafta vaka sayısı 406 bin 322 olarak açıklanmıştı.Buna göre aktif vaka bir önceki haftaya göre 215 bin 259 azalmış oldu. Türkiye'de ilk CKvid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 16 milyon 528 bin 70'e yükselirken, 100 bin 58 kişi hayatını kaybetti.

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koronavirüs, türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19