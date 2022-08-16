https://tr.sputniknews.com/20220816/icisleri-bakani-soylu-gri-kategoride-aranan-iki-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1059985053.html
Bakan Soylu: Biri turuncu, diğeri gri kategoride aranan iki terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Soylu: Biri turuncu, diğeri gri kategoride aranan iki terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Soylu, Eren Abluka-32 Operasyonu kapsamında 'biri turuncu, diğeri gri kategoride aranan iki teröristin etkisiz hale getirildiğini' bildirdi. 16.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-16T11:52+0300
2022-08-16T11:52+0300
2022-08-16T12:08+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
süleyman soylu
terörist
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İçişleri Bakanı Soylu, Eren Abluka-32 Operasyonu kapsamında gerçekleştirilen operasyonlara dair bilgi verdi.Soylu "Biri turuncu, diğeri gri kategoride aranan iki terörist etkisiz hale getirildi" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220814/mit-hakurk-ve-metinada-6-pkkkckli-etkisiz-hale-getirildi-1059903307.html
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içişleri bakanlığı, süleyman soylu, terörist
içişleri bakanlığı, süleyman soylu, terörist
Bakan Soylu: Biri turuncu, diğeri gri kategoride aranan iki terörist etkisiz hale getirildi
11:52 16.08.2022 (güncellendi: 12:08 16.08.2022) Abone ol
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İçişleri Bakanı Soylu, Eren Abluka-32 Operasyonu kapsamında 'biri turuncu, diğeri gri kategoride aranan iki teröristin etkisiz hale getirildiğini' bildirdi.
İçişleri Bakanı Soylu, Eren Abluka-32 Operasyonu kapsamında gerçekleştirilen operasyonlara dair bilgi verdi.
Soylu "Biri turuncu, diğeri gri kategoride aranan iki terörist etkisiz hale getirildi" dedi.