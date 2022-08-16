https://tr.sputniknews.com/20220816/ingiltere-modernanin-guncellenmis-kovid-19-hatirlatma-dozuna-onay-verdi-1059968096.html
İngiltere, Moderna’nın güncellenmiş Kovid-19 hatırlatma dozuna onay verdi
İngiltere, Moderna’nın güncellenmiş Kovid-19 hatırlatma dozuna onay verdi
İngiltere, Moderna ilaç şirketinin Kovid-19 virüsü ve Omicron varyantına karşı ürettiği hatırlatma dozuna onay verdi. 16.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-16T00:33+0300
2022-08-16T00:33+0300
2022-08-16T00:33+0300
koronavirüs
ingiltere
kovid-19
virüs
moderna
aşı
onay
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İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), yaptığı açıklamada, söz konusu hatırlatma dozunun yetişkinlerde kullanılmasına yeşil ışık yaktığını belirtti.MHRA, iki virüse de etkili olan hatırlatma dozunun yan etkilerinin, Moderna'nın ürettiği ilk Kovid-19 aşısının yan etkilerine benzer olduğunu kaydetti.İngiltere böylelikle Omicron varyantına karşı geliştirilen aşıya onay veren ilk ülke oldu.Aşının, hem orjinal Kovid-19 virüsüne hem de Omicron varyantına etki etmesi bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220714/kanada-saglik-bakanligi-5-yas-alti-cocuklar-icin-kovid-19-asisina-onay-verdi-1058730716.html
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ingiltere, kovid-19, virüs, moderna, aşı, onay
İngiltere, Moderna’nın güncellenmiş Kovid-19 hatırlatma dozuna onay verdi
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İngiltere, Moderna ilaç şirketinin Kovid-19 virüsü ve Omicron varyantına karşı ürettiği hatırlatma dozuna onay verdi.
İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), yaptığı açıklamada, söz konusu hatırlatma dozunun yetişkinlerde kullanılmasına yeşil ışık yaktığını belirtti.
MHRA, iki virüse de etkili olan hatırlatma dozunun yan etkilerinin, Moderna'nın ürettiği ilk Kovid-19 aşısının yan etkilerine benzer olduğunu kaydetti.
İngiltere böylelikle Omicron varyantına karşı geliştirilen aşıya onay veren ilk ülke oldu.
Aşının, hem orjinal Kovid-19 virüsüne hem de Omicron varyantına etki etmesi bekleniyor.