https://tr.sputniknews.com/20220816/ingiltere-modernanin-guncellenmis-kovid-19-hatirlatma-dozuna-onay-verdi-1059968096.html

İngiltere, Moderna’nın güncellenmiş Kovid-19 hatırlatma dozuna onay verdi

İngiltere, Moderna’nın güncellenmiş Kovid-19 hatırlatma dozuna onay verdi

İngiltere, Moderna ilaç şirketinin Kovid-19 virüsü ve Omicron varyantına karşı ürettiği hatırlatma dozuna onay verdi. 16.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-16T00:33+0300

2022-08-16T00:33+0300

2022-08-16T00:33+0300

koronavirüs

ingiltere

kovid-19

virüs

moderna

aşı

onay

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İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), yaptığı açıklamada, söz konusu hatırlatma dozunun yetişkinlerde kullanılmasına yeşil ışık yaktığını belirtti.MHRA, iki virüse de etkili olan hatırlatma dozunun yan etkilerinin, Moderna'nın ürettiği ilk Kovid-19 aşısının yan etkilerine benzer olduğunu kaydetti.İngiltere böylelikle Omicron varyantına karşı geliştirilen aşıya onay veren ilk ülke oldu.Aşının, hem orjinal Kovid-19 virüsüne hem de Omicron varyantına etki etmesi bekleniyor.

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