Isparta Yazılı Kanyon'da mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

"Dün akşam 19.00'dan itibaren ekipler makaralı, halatlı sistemleri kurmaya başlıyorlar. JAK timimiz, AFAD ekiplerimizle dört istasyonlu bir kurtarma planlanıyor ve bu dört aşamalı plana göre çalışma başlıyor. Kurtarma yapılan yer yaklaşık 200 metrelik bir yükselti, çok dik bir yükselti. Çalışmalar saat 24.00 sıralarında neticelendi. 7 JAK ve 8 AFAD görevlimiz, canla başla çalıştı. 3 vatandaşımız sağlıklı biçimde kurtarıldı. Gördüğümüz kadarıyla sağlık durumları iyi ama yine de UMKE ekiplerimiz kurtarılan vatandaşlarımızın sağlık kontrollerini yaparak dördüncü aşama bölgesinden bulunduğumuz yere yaklaşık bir saat yürüyerek intikal ettiler. Bu arazinin ne kadar zorlu olduğunu gösteriyor. Çok şükür Mehmet Sezgin, Hüseyin Sofulu ve Mehmet Kitapçı şu anda iyi durumdalar. Suda boğulma vakasında kaybettiğimiz Veysel Servak kardeşimizin naaşı maalesef aşağıda kaldı. Gece olması itibariyle sağlıklı bir kurtarma faaliyeti yürütülemeyeceğinden arkadaşlarımız sabah erken vakitlerde müdahale edecek, tekrar kanyona inip naaşını da ailesine teslim edecekler. Olayın başından beri arama kurtarma faaliyetlerine katılan tüm ekiplerimize ve bize rehberlik eden köydeki vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."