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https://tr.sputniknews.com/20220816/istanbul-merkezli-feto-operasyonunda-aralarinda-eski-askerlerin-de-oldugu-9-supheli-yakalandi-1059981076.html
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda aralarında eski askerlerin de olduğu 9 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda aralarında eski askerlerin de olduğu 9 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. 16.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-16T10:18+0300
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türkiye
fetö
gözaltı
operasyon
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Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, FETÖ bünyesinde faaliyet gösterdiği belirlenen 14 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Şüphelilerin FETÖ'nün gizli haberleşme yöntemlerinden ankesör/büfe telefonlarını kullanan ve haklarında itirafçı beyanı bulunan Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli 3 subay, 1 astsubay ve ihraç edilen 1 askeri personel ile 9 eski askeri okul öğrencisi olduğu tespit edildi.İstanbul merkezli 3 ilde belirlenen adreslere baskın düzenleyen polis, haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüphelinin 9'unu gözaltına aldı.Aranan şüphelilerden 4'ünün yurt dışında olduğunun belirlendiği, firari 1 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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fetö, gözaltı, operasyon, türkiye

İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda aralarında eski askerlerin de olduğu 9 şüpheli yakalandı

10:18 16.08.2022
© AAgözaltı - tutuklama - yakalama
gözaltı - tutuklama - yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2022
© AA
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İstanbul merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, FETÖ bünyesinde faaliyet gösterdiği belirlenen 14 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Şüphelilerin FETÖ'nün gizli haberleşme yöntemlerinden ankesör/büfe telefonlarını kullanan ve haklarında itirafçı beyanı bulunan Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli 3 subay, 1 astsubay ve ihraç edilen 1 askeri personel ile 9 eski askeri okul öğrencisi olduğu tespit edildi.
İstanbul merkezli 3 ilde belirlenen adreslere baskın düzenleyen polis, haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüphelinin 9'unu gözaltına aldı.
Aranan şüphelilerden 4'ünün yurt dışında olduğunun belirlendiği, firari 1 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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