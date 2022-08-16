https://tr.sputniknews.com/20220816/izmir-aciklarinda-65-duzensiz-gocmen-kurtarildi-192-gocmen-yakalandi-1059977445.html

İzmir açıklarında 65 düzensiz göçmen kurtarıldı, 192 göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 65 düzensiz göçmen kurtarıldı, 192 göçmen yakalandı

İzmir açıklarında düzenlenen operasyonla, 65 düzensiz göçmen kurtarıldı, 192 göçmen yakalandı. 16.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-16T06:36+0300

2022-08-16T06:36+0300

2022-08-16T06:36+0300

türkiye

türkiye

izmir

göçmen

yunanistan

sahil güvenlik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/10/1059977297_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_8bf10aad1f45aba0658e29308fda74c9.jpg

İzmir'in Dikili, Çeşme ve Urla ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 65 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı, yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 192 göçmen ile organizatör olduğu öne sürülen 5 kişi yakalandı.Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 65 düzensiz göçmeni kurtardı.Urla ilçesi açıklarında ise İtalya rotası üzerindeki yelkenli tekneler içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi.Ekiplerce durdurulan 2 yelkenli tekne içerisinde 192 düzensiz göçmen yakalandı, yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.Kurtarılan ve yakalanan 257 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

https://tr.sputniknews.com/20220807/msb-yunanistan-yine-gocmenleri-turkiye-kara-sularina-itti-1059624287.html

türkiye

izmir

yunanistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, izmir, göçmen, yunanistan, sahil güvenlik