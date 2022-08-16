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İzvestiya: Rusya'da Kovid insidansı önümüzdeki iki hafta içinde düşüşe geçmeli
İzvestiya: Rusya'da Kovid insidansı önümüzdeki iki hafta içinde düşüşe geçmeli
Rus İzvestiya gazetesi, viroloji uzmanı Sergey Netesov’a dayandırdığı haberinde Rusya'da Kovid insidansının önümüzdeki iki hafta içinde düşüşe geçmesi... 16.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-16T01:22+0300
2022-08-16T01:22+0300
koronavirüs
rusya
kovid-19
izvestiya
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Rusya Bilimler Akademisi’nden virolog Sergey Netesov, İzvestiya’ya verdiği röportajda ülkedeki Kovid insidansının önümüzdeki iki hafta içinde düşüşe geçmesi gerektiğini belirtti.Habere göre Netesov, “Batı Avrupa'daki insidans dinamiklerine bakılacak olursa, bu zirvenin bizde önümüzdeki bir veya iki hafta içinde düşmesi gerekiyor. Zira Rusya, vaka dinamikleri açısından Avrupa'nın iki ya da üç hafta gerisinde ve son haftalarda büyük ihtimalle koronavirüs ithal ettiğimiz Türkiye ile vaka dinamikleri açısından neredeyse aynı zaman dilimindeyiz” açıklamasında bulundu.Avrupa'nın aksine Rusya'da PCR testi yaptırmanın daha zor olduğunu kaydeden Netesov, “Birçok Batı Avrupa ülkesinde PCR testi doğrudan sokakta kurulan özel çadırlarda yaptırılabiliyor. Pasaportunuzu göstermeniz yeterli” ifadelerini kullandı. Rus uzman, bu nedenle teşhis verilerinin gerçeğe göre ‘düşük gösterildiği belli olan’ Rusya’da birçok kayıt dışı hastalık vakasının olduğunu sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220813/rospotrebnadzor-rusyada-omicron-turunun-alt-varyanti-kentaura-nadir-olarak-rastlaniyor-1059884514.html
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İzvestiya: Rusya'da Kovid insidansı önümüzdeki iki hafta içinde düşüşe geçmeli

01:22 16.08.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya - Koronavirüs - Kovid-19 - Maske
Rusya - Koronavirüs - Kovid-19 - Maske - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2022
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Rus İzvestiya gazetesi, viroloji uzmanı Sergey Netesov’a dayandırdığı haberinde Rusya'da Kovid insidansının önümüzdeki iki hafta içinde düşüşe geçmesi gerektiğini yazdı.
Rusya Bilimler Akademisi’nden virolog Sergey Netesov, İzvestiya’ya verdiği röportajda ülkedeki Kovid insidansının önümüzdeki iki hafta içinde düşüşe geçmesi gerektiğini belirtti.
Habere göre Netesov, “Batı Avrupa'daki insidans dinamiklerine bakılacak olursa, bu zirvenin bizde önümüzdeki bir veya iki hafta içinde düşmesi gerekiyor. Zira Rusya, vaka dinamikleri açısından Avrupa'nın iki ya da üç hafta gerisinde ve son haftalarda büyük ihtimalle koronavirüs ithal ettiğimiz Türkiye ile vaka dinamikleri açısından neredeyse aynı zaman dilimindeyiz” açıklamasında bulundu.
Avrupa'nın aksine Rusya'da PCR testi yaptırmanın daha zor olduğunu kaydeden Netesov, “Birçok Batı Avrupa ülkesinde PCR testi doğrudan sokakta kurulan özel çadırlarda yaptırılabiliyor. Pasaportunuzu göstermeniz yeterli” ifadelerini kullandı. Rus uzman, bu nedenle teşhis verilerinin gerçeğe göre ‘düşük gösterildiği belli olan’ Rusya’da birçok kayıt dışı hastalık vakasının olduğunu sözlerine ekledi.
Rusya - koronavirüs - Kovid-19 testi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2022
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