https://tr.sputniknews.com/20220816/izvestiya-rusyada-kovid-insidansi-onumuzdeki-iki-hafta-icinde-dususe-gecmeli-1059971140.html

İzvestiya: Rusya'da Kovid insidansı önümüzdeki iki hafta içinde düşüşe geçmeli

İzvestiya: Rusya'da Kovid insidansı önümüzdeki iki hafta içinde düşüşe geçmeli

Rus İzvestiya gazetesi, viroloji uzmanı Sergey Netesov’a dayandırdığı haberinde Rusya'da Kovid insidansının önümüzdeki iki hafta içinde düşüşe geçmesi... 16.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-16T01:22+0300

2022-08-16T01:22+0300

2022-08-16T01:22+0300

koronavirüs

rusya

kovid-19

izvestiya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/04/1045158582_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8a3048fd2e9dc69c3c4bd9d8b6be4d92.jpg

Rusya Bilimler Akademisi’nden virolog Sergey Netesov, İzvestiya’ya verdiği röportajda ülkedeki Kovid insidansının önümüzdeki iki hafta içinde düşüşe geçmesi gerektiğini belirtti.Habere göre Netesov, “Batı Avrupa'daki insidans dinamiklerine bakılacak olursa, bu zirvenin bizde önümüzdeki bir veya iki hafta içinde düşmesi gerekiyor. Zira Rusya, vaka dinamikleri açısından Avrupa'nın iki ya da üç hafta gerisinde ve son haftalarda büyük ihtimalle koronavirüs ithal ettiğimiz Türkiye ile vaka dinamikleri açısından neredeyse aynı zaman dilimindeyiz” açıklamasında bulundu.Avrupa'nın aksine Rusya'da PCR testi yaptırmanın daha zor olduğunu kaydeden Netesov, “Birçok Batı Avrupa ülkesinde PCR testi doğrudan sokakta kurulan özel çadırlarda yaptırılabiliyor. Pasaportunuzu göstermeniz yeterli” ifadelerini kullandı. Rus uzman, bu nedenle teşhis verilerinin gerçeğe göre ‘düşük gösterildiği belli olan’ Rusya’da birçok kayıt dışı hastalık vakasının olduğunu sözlerine ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20220813/rospotrebnadzor-rusyada-omicron-turunun-alt-varyanti-kentaura-nadir-olarak-rastlaniyor-1059884514.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, kovid-19, izvestiya