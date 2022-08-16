https://tr.sputniknews.com/20220816/kuzey-marmara-otoyolunda-servis-minibusu-yandi-1059975535.html

Kuzey Marmara Otoyolu'nda servis minibüsü yandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda servis minibüsü yandı

Kuzey Marmara Otoyolu Bakırköy istikametinde seyir halindeki servis minibüsünde sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 16.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-16T03:41+0300

2022-08-16T03:41+0300

2022-08-16T03:44+0300

türkiye

kuzey marmara otoyolu

istanbul

servis

minibüs

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İstanbul'da havalimanı çalışanlarını getiren servis otobüsü Kuzey Marmara Otoyolu’nda alev alev yandı.Sürücüsünün adı henüz belirlenemeyen servis minibüsünden seyir halindeyken alevler yükseldi.Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.Emniyet ekibi otoyol üzerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekibi minibüste çıkan yangını söndürdü.Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, servis minibüsünün İstanbul Havalimanı personelini taşıdığı belirtildi.

türkiye

kuzey marmara otoyolu

istanbul

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kuzey marmara otoyolu, istanbul, servis, minibüs