Kuzey Marmara Otoyolu'nda servis minibüsü yandı
03:41 16.08.2022 (güncellendi: 03:44 16.08.2022)
© İHA / İSMET AKTAŞ-Saat 00.00 sıralarında, havalimanından çalışanları getiren 34 LCD 597 plakalı servis otobüsü Kuzey Marmara Otoyolu İkitelli girişinde henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
© İHA / İSMET AKTAŞ-
Kuzey Marmara Otoyolu Bakırköy istikametinde seyir halindeki servis minibüsünde sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İstanbul'da havalimanı çalışanlarını getiren servis otobüsü Kuzey Marmara Otoyolu’nda alev alev yandı.
Sürücüsünün adı henüz belirlenemeyen servis minibüsünden seyir halindeyken alevler yükseldi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Emniyet ekibi otoyol üzerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekibi minibüste çıkan yangını söndürdü.
Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, servis minibüsünün İstanbul Havalimanı personelini taşıdığı belirtildi.
© İHA / İSMET AKTAŞ-Saat 00.00 sıralarında, havalimanından çalışanları getiren 34 LCD 597 plakalı servis otobüsü Kuzey Marmara Otoyolu İkitelli girişinde henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Saat 00.00 sıralarında, havalimanından çalışanları getiren 34 LCD 597 plakalı servis otobüsü Kuzey Marmara Otoyolu İkitelli girişinde henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
© İHA / İSMET AKTAŞ-